Ukrajina, u međuvremenu, tvrdi da je Rusija pogodila jedno od važnih vojnih čvorišta u Kijevskoj oblasti projektilom Orešnik

Rusija saopćila da je broj poginulih u ukrajinskom napadu dronom na koledž u Starobilsku porastao na 21 Ukrajina, u međuvremenu, tvrdi da je Rusija pogodila jedno od važnih vojnih čvorišta u Kijevskoj oblasti projektilom Orešnik

Broj poginulih u ukrajinskom napadu dronom na zgradu koledža i studentski dom u gradu Starobilsku, u ukrajinskoj Luhanjskoj oblasti pod ruskom kontrolom, porastao je na 21, saopćile su regionalne vlasti u nedjelju.

Operacije potrage i spašavanja su završene, a sve nestale osobe su pronađene, navodi se u saopćenju administracije koju je imenovala Moskva na ruskoj društvenoj mreži Max.

"Operacije potrage i spašavanja su završene. Kao rezultat napada poginula je 21 osoba. Izražavamo saučešće porodicama žrtava", navodi se u saopćenju.

U međuvremenu, Yuriy Ihnat, šef odjela za komunikacije Ratnog zrakoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, rekao je ukrajinskim medijima da je ruska vojska pogodila grad Bila Cerkva u Kijevskoj oblasti koristeći balistički projektil srednjeg dometa Orešnik.

U Bili Cerkvi nalaze se Teretni zrakoplovni kompleks Bila Cerkva, Kombinovana toplana i elektrana Bila Cerkva, kao i željeznička i cestovna transportna čvorišta. Grad također ima velike industrijske pogone i vojne objekte.

Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši predsjednik države, indirektno je potvrdio napad u izjavi na mreži Max.

Optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegov tim, navodeći da su "isprovocirali oštar odgovor Rusije svojim terorističkim napadima usmjerenim na djecu".

"Očigledno je to bilo namjerno. Trebali su im masovni napadi na strukture raspoređene u Kijevu", tvrdio je Medvedev.

Odvojeno, Zelenski je rekao da je u ruskom uzvratnom napadu korišteno 90 projektila različitih tipova i oko 600 dronova.

Rekao je da su najmanje 83 osobe povrijeđene i da ima poginulih, ne precizirajući broj žrtava.

Obje strane nastavljaju izvještavati o civilnim žrtvama i šteti na infrastrukturi, dok je nezavisna provjera tvrdnji i dalje otežana zbog sukoba koji traju od februara 2022. godine.