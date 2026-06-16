Suočavajući se s jednim od najvećih napada dronovima na Moskvu ove godine, gradonačelnik kaže da je oboreno 60 dronova, a oštećena rafinerija nafte

Rusija presrela 172 ukrajinska drona tokom noći, uključujući 60 koji su ciljali moskovsku regiju Suočavajući se s jednim od najvećih napada dronovima na Moskvu ove godine, gradonačelnik kaže da je oboreno 60 dronova, a oštećena rafinerija nafte

Ruska protivzračna odbrana presrela je i uništila 172 ukrajinska drona tokom noći iznad više regija zemlje, kao i iznad Azovskog i Crnog mora, saopćilo je u utorak Ministarstvo odbrane Rusije.

Napad je uključivao veliki napad dronovima usmjeren na moskovsku regiju. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, snage protivzračne odbrane su od početka dana oborile 60 dronova koji su se približavali glavnom gradu.

Na osnovu zvaničnih podataka koje je objavio Sobjanin, ovaj posljednji napad spada među najveće napade dronovima na Moskvu ove godine.

Najveći do sada prijavljeni napad dogodio se 17. maja, kada su ruske vlasti saopćile da je presretnut 81 dron koji je išao prema glavnom gradu. Protivzračna odbrana je, prema izvještajima, uništila i 38 dronova 16. maja te 61 dron 7. maja.

Sobjanin je rekao da je tokom napada oštećen objekat Moskovske naftne rafinerije. Nije odmah naveo detalje o obimu štete niti da li je rad rafinerije pogođen.

U južnoj ruskoj regiji Krasnodar, vlasti su prijavile požar u skladištu nafte u selu Poltavskaja nakon što su olupine oborenog drona pale na lokaciju.

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije također je saopćilo da je u gradu Elektrostalu, istočno od Moskve, oštećena stambena zgrada tokom napada.

Nema neposrednih izvještaja o žrtvama.

Na Telegramu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio napad na naftnu rafineriju, nazivajući ga dijelom dugometnih sankcija.