Rusija pozvala njemačkog ambasadora zbog sastanka zastupnika s čečenskim odmetnikom - Ministarstvo vanjskih poslova optužuje njemačkog zastupnika za podsticanje antiruskih aktivnosti, upozorava na posljedice

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u ponedjeljak da je pozvalo njemačkog ambasadora Alexandera Grafa Lambsdorffa zbog sastanka između njemačkog zastupnika i bivšeg ruskog državljanina i traženog kriminalca Ahmeda Zakajeva.

Ministarstvo je u saopćenju navelo da je ambasadoru izražen odlučan protest zbog sastanka koji se održao u Kijevu.

"Ambasadoru je upućen odlučan protest u vezi s nedavnim sastankom u Kijevu, koji je posredovao Zelenskijev režim, između zastupnika Bundestaga, člana parlamentarnog odbora za vanjske poslove iz vladajuće stranke Kršćansko-demokratske unije, Rodericha Kiesewettera i Ahmeda Zakajeva, vođe terorističke organizacije 'Čečenska Republika Ičkerija' zabranjene u Rusiji i koja se nalazi na međunarodnoj potjernici", navodi se.

Prema Ministarstvu, njemački zastupnik je "pozdravio antiruske aktivnosti" članova ove organizacije, koji su aktivno učestvovali u ukrajinskom upadu u ruske oblasti Belgorod i Kursk.

Ministarstvo je napomenulo da je Kiesewetter također pozvao Zakajeva i njegove saradnike na aktivnu saradnju s Berlinom, uključujući i u svrhu regrutiranja ruskih emigranata koji žive u Njemačkoj "za provođenje operacija usmjerenih na destabilizaciju društveno-političke situacije" u Rusiji.

"Moskva smatra ovaj sastanak između zastupnika njemačkog parlamenta i ozloglašenih kriminalaca nepobitnim dokazom namjere njemačkih vlasti da se miješaju u unutrašnje stvari Rusije i stvore prijetnje nacionalnoj sigurnosti Rusije, uključujući i interakciju s terorističkim strukturama pod okriljem kriminalnog režima u Kijevu", saopćilo je Ministarstvo.

Njemačka strana je upozorena na štetne posljedice takvih postupaka za sebe. Neprijateljski koraci protiv Rusije neminovno će dobiti odgovarajući odgovor, navodi se u saopštenju.

Zakajev je rođen 1959. godine u Kazahstanu, gdje je mnogo Čečena deportovano tokom sovjetskog doba. Školovao se za glumca i radio je u pozorištu u čečenskoj prijestolnici Groznom.

Zakajev je postao značajan terenski komandant tokom Prvog čečenskog rata (1994-1996), napredovavši do čina brigadira. Rusija smatra Zakajeva teroristom i stavila ga je na međunarodnu potjernicu od 2001. godine zbog optužbi koje uključuju oružanu pobunu, ubistvo i otmicu. Dobio je politički azil u Velikoj Britaniji 2003. godine i od tada živi u Londonu.