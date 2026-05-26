Rusija pozvala češkog diplomatu na razgovor zbog pritvaranja ruskog sveštenika

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u utorak da je pozvalo Jana Ondrejku, otpravnika poslova Češke, kako bi protestovalo zbog pritvaranja visokog ruskog sveštenika u Češkoj.

Ruska strana izrazila je snažan protest zbog pritvaranja mitropolita Hilariona Alfeyeva, koji je, prema izvještajima, uhapšen u Češkoj u nedjelju, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Moskva je optužbe u vezi s proizvodnjom i prometom narkotičkih supstanci protiv sveštenika, koji vodi rusku pravoslavnu zajednicu u Karlovim Varima, gradu s velikim brojem iseljenika, opisala kao apsurdne i potpuno neosnovane.

Ministarstvo je također navelo da policijska operacija hapšenja sveštenika, koja je navodno pokrenuta na osnovu anonimne prijave, pokazuje da je slučaj planiran i provokativne prirode.

Rusija je zatražila bezuslovno i hitno oslobađanje Hilariona te pozvala na prekid onoga što opisuje kao pritisak na predstavnike Ruske pravoslavne crkve u Češkoj.