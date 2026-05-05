Rusija poziva sve strane u tenzijama između SAD-a i Irana na „maksimalnu suzdržanost“ - Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da razvoj događaja u Iranu ukazuje na zastoj u pregovaračkom procesu za rješavanje tenzija na Bliskom istoku

Rusija je u utorak pozvala sve strane u tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i Irana da pokažu „maksimalnu suzdržanost“, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Anadolu.

„Sa žaljenjem konstatujemo da razvoj događaja oko Irana ukazuje na zastoj u pregovaračkom procesu za rješavanje situacije u Perzijskom zaljevu“, rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Ona je ponovila spremnost Rusije da pomogne u postizanju mira u Zaljevu, naglašavajući da se Moskva dosljedno zalaže za rješavanje „nesuglasica u strateški važnoj regiji“ političkim i diplomatskim sredstvima.

„Mora se spriječiti povratak nasilju i oštećenje civilne infrastrukture kao rezultat napada na Iran i susjedne arapske države“, rekla je ona, upozoravajući da bi usred tekućih tenzija „svaki potez mogao dovesti do obnavljanja oružanog sukoba velikih razmjera“.

Zaharova je istakla da je važno ostati na oprezu zbog mogućih provokacija od strane „snaga“ koje nastoje poremetiti mirovne napore i spriječiti stabilizaciju.

Regionalne tenzije ostale su visoke otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, nakon čega su uslijedile uzvratne akcije Teherana i prekidi u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajan sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.