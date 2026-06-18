Rusija pozdravlja mogućnost sigurnog plovidbenog prometa kroz Hormuški moreuz, ističući da bi to moglo smanjiti globalnu tržišnu volatilnost

Rusija pozdravila američko-iranski memorandum, pozvala sve strane da spriječe novu eskalaciju Rusija pozdravlja mogućnost sigurnog plovidbenog prometa kroz Hormuški moreuz, ističući da bi to moglo smanjiti globalnu tržišnu volatilnost

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u četvrtak da pozdravlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana koji ima za cilj okončanje rata.

"Pozdravljamo dogovor koji su na daljinu postigli predsjednici dviju zemalja, Donald Trump i Masoud Pezeshkian, o okončanju vojnog sukoba između SAD-a i Irana. Primjećujemo čvrstu međusobnu posvećenost koju su pokazali Washington i Teheran u strogom pridržavanju uslova", navodi se u saopćenju.

Pozivajući sve strane uključene u sukob da se pridržavaju sporazuma i izbjegnu obnovu nasilja, Ministarstvo je pohvalilo posredničke napore Pakistana i Katara.

Moskva je navela da je važno da sve strane uključene u sukob strogo poštuju dogovore tokom perioda pregovora i da se suzdrže od akcija koje bi mogle povećati tenzije u regionu, uključujući Liban.

Ministarstvo je izrazilo nadu da će mir obnoviti povjerenje među državama Perzijskog zaljeva i pomoći u ponovnom uspostavljanju sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz, što bi potencijalno smanjilo volatilnost na globalnim tržištima energije i hrane.

Ministarstvo je pozdravilo ponovnu potvrdu Irana o posvećenosti Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja (NPT) kao odgovor na kritike njegovog nuklearnog programa te podržalo pravo Irana na mirnu nuklearnu energiju.

"Izražavamo spremnost da nastavimo pružati značajnu diplomatsku podršku naporima usmjerenim na održivu i dugoročnu stabilizaciju situacije na Bliskom istoku", saopćeno je.