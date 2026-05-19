Više od 64.000 vojnika, 200 raketnih lansera i 140 aviona učestvuje u vježbi Rusija - Bjelorusija

Rusija pokrenula velike nuklearne vježbe: Učestvuje više od 64.000 vojnika Više od 64.000 vojnika, 200 raketnih lansera i 140 aviona učestvuje u vježbi Rusija - Bjelorusija

Ruske oružane snage pokrenule su velike nuklearne vježbe od 19. do 21. maja kako bi uvježbale mjere odvraćanja u slučaju potencijalne prijetnje agresijom, saopćilo je u utorak Ministarstvo odbrane zemlje, javlja Anadolu.

U vježbama učestvuju Strateške raketne snage, Sjeverna i Pacifička flota, Komanda dugometne avijacije i jedinice iz Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga, navodi se u saopćenju ministarstva.

Cilj vježbi je "poboljšanje vještina komandnog i operativnog osoblja u organizovanju komandovanja i kontrole podređenih trupa tokom pripreme i sprovođenja mjera odvraćanja protiv potencijalnog protivnika", saopćilo je ministarstvo.

Još jedan cilj je testiranje spremnosti vojnih komandnih tijela i snaga zaduženih za sprečavanje agresije, dodaje se.

Manevri uključuju "praktične obuke vojnih komandnih tijela, formacija i jedinica u organiziranju komande, interakciji i sveobuhvatnoj podršci tokom izvršavanja dodijeljenih zadataka", kao i procjenu sposobnosti snaga učesnica da ispune svoje misije.

Tokom aktivne faze vježbe, trupe će provoditi mjere spremnosti za nekoliko formacija nuklearnih snaga i jedinica za podršku, uz lansiranje balističkih i krstarećih raketa na poligonima za obuku unutar Rusije, prema ministarstvu.

"U vježbama učestvuje više od 64.000 pripadnika osoblja, više od 7.800 komada vojne opreme, uključujući više od 200 lansera raketa, više od 140 aviona, 73 površinska broda i 13 podmornica, uključujući osam strateških raketnih podmornica", navode iz ministarstva.

Tokom vježba će uvježbavati zajedničku pripremu i potencijalnu upotrebu nuklearnog oružja raspoređenog u Bjelorusiji, dodaje se u saopćenju.