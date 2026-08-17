Visoki zvaničnik kaže da je infrastruktura već uspostavljena u nekim regijama

Rusija planira izgraditi infrastrukturu za bespilotnu avijaciju u 35 regija do 2030. godine Visoki zvaničnik kaže da je infrastruktura već uspostavljena u nekim regijama

Zamjenik šefa ruske Federalne agencije za zračni promet Rosaviatsiya izjavio je u ponedjeljak da se očekuje da će 35 ruskih regija biti opremljeno infrastrukturom za bespilotnu avijaciju do 2030. godine.

Govoreći na poslovnom forumu Rostki: Rusija i Kina - Uzajamno korisna saradnja u ruskom gradu Kazanju, Andrej Potemkin rekao je da je infrastruktura već uspostavljena u nekim regijama, uključujući regiju Tatarstan, a da se razvija i na ruskom Dalekom istoku.

"Do 2030. godine planiramo opremiti 35 ruskih regija infrastrukturom za bespilotnu avijaciju", rekao je.

Prema riječima zvaničnika, infrastruktura bi mogla pružiti platformu za razvoj onoga što je opisao kao ekonomiju na malim visinama, uključujući upotrebu bespilotnih letjelica za civilne primjene.

Potemkin je rekao da je Rusija u 2025. godini zabilježila 178.000 letova bespilotnih letjelica, što je 20% više nego u 2024. godini. Brojka obuhvata letove koje podržavaju službe upravljanja zračnim prometom.

Forum Rostki održava se u Kazanju od 16. do 19. augusta i fokusira se na ekonomsku i tehnološku saradnju između ruskih regija i Kine.