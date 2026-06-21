Rusko Ministarstvo odbrane navodi da je protivvazdušna odbrana oborila 239 ukrajinskih dronova, uključujući i one iznad Krima – Generalštab Ukrajine izvještava o noćnim udarima na rusku rafineriju nafte, terminal i luku

Rusija: Petoro mrtvih u napadu ukrajinskig dronova na naftne terminale na Krimu i u Krasnodaru Rusko Ministarstvo odbrane navodi da je protivvazdušna odbrana oborila 239 ukrajinskih dronova, uključujući i one iznad Krima – Generalštab Ukrajine izvještava o noćnim udarima na rusku rafineriju nafte, terminal i luku

Rusija je u nedjelju saopštila da je najmanje pet osoba poginulo, a 29 drugih povrijeđeno u noćnim napadima ukrajinskih dronova na poluostrvo Krim i regiju Krasnodar, prenosi Anadolu.

„Nažalost, bilo je civilnih žrtava kao rezultat neprijateljskog napada dronom na poluostrvo Kerč. Trenutne informacije pokazuju da su četiri osobe poginule, a 28 ih je povrijeđeno“, napisao je na Telegramu Sergej Aksjonov, guverner Krima kojeg je postavila Rusija.

Aksyonov je dalje najavio da su benzinske pumpe širom poluostrva, koje je Moskva ilegalno anektirala 2014. godine, obustavile prodaju građanima.

„Gorivo će se izdavati samo državnim službama koje osiguravaju vitalne aktivnosti i sigurnost Republike Krim“, dodao je on.

U međuvremenu, operativni štab ruske južne regije Krasnodar saopštio je da je jedna osoba poginula, a druga povrijeđena nakon što je ukrajinski dron pogodio trajekt koji je prelazio Kerčki tjesnac, koji razdvaja Krim od kopnenog dijela Rusije.

Navedeno je da je izbio požar na naftnom terminalu u naselju Čuška, te je kasnije proglašeno da će trajektni saobraćaj preko Kerčkog tjesnaca biti privremeno obustavljen.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 239 ukrajinskih dronova iznad osam regija, kao i iznad Azovskog mora, Crnog mora i Krima.

U saopštenju, Generalštab Ukrajine naveo je da je pogodio naftni terminal u Kerču, što je izazvalo naknadni požar, te je taj objekat opisan kao „jedan od ključnih objekata za pretovar i skladištenje goriva i maziva na Krimu“.

Tvrdeći da se objekat koristi za „zadovoljavanje potreba“ ruskih snaga, u saopštenju se navodi i da su ukrajinski udari izazvali požar u luci Kavkaz u regiji Krasnodar, opisujući je kao „važno logističko čvorište“.

„Sinoć su naše sankcije dugog dometa ciljale vojnu logistiku okupatora, naftnu industriju i protivvazdušnu odbranu. Sve je to pravedan odgovor na brutalne napade Rusije na naš narod“, naveo je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na američkoj društvenoj mreži X.

Zelenski je dalje rekao da su pogođeni objekti s obje strane Kerčkog mosta, uključujući pomorsku logistiku koja se koristi za transport nafte u regiji Krasnodar i skladište nafte u Kerču.

Nezavisna provjera ovih tvrdnji je otežana zbog tekućeg sukoba.