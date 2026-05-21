Rusija osudila pokušaj SAD-a da ekonomski uguši Kubu Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da američke optužbe o navodnim kubanskim pripremama za napad izazivaju samo smijeh

Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je u četvrtak Sjedinjene Američke Države da pokušavaju ekonomski ugušiti Kubu novim paketom ograničenja usmjerenih na kompanije iz trećih zemalja koje posluju na ostrvu.

Zaharova je na konferenciji za medije u Moskvi rekla da mjere koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela početkom maja predstavljaju novu eskalaciju pritiska na Kubu, odražavaju netoleranciju Washingtona prema svakom neslaganju i predstavljaju oživljavanje Monroeove doktrine, američke politike iz 1823. godine koja je upozoravala Evropu da se ne miješa u poslove zapadne hemisfere.

"S tim u vezi, potvrđujemo našu punu solidarnost s Kubom i osuđujemo pokušaje zastrašivanja, ucjene i nezakonitih jednostranih sankcija", rekla je ona.

Zaharova je također odbacila, kako je navela, apsurdne tvrdnje da se Kuba priprema za napad na SAD, dodajući da one izazivaju samo smijeh zbog očigledne ogromne neravnopravnosti između dvije zemlje u svim aspektima.

"Nastavit ćemo pružati najaktivniju podršku bratskom kubanskom narodu tokom ovog izuzetno teškog perioda. Havana je obaviještena o modalitetima i drugim temeljnim aspektima te podrške", rekla je.

Komentarišući izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o dekretu ruskog predsjednika Vladimira Putina kojim se pojednostavljuje pristup ruskom državljanstvu za stanovnike Pridnjestrovlja, Zaharova je upozorila da će svaka agresija prema ruskim državljanima koji žive u toj otcjepljenoj moldavskoj regiji dobiti trenutan i adekvatan odgovor, dodajući da je Moskva spremna koristiti sva neophodna sredstva kako bi osigurala njihovu sigurnost.

Zaharova je također kritikovala izjave moldavskog premijera Alexandrua Munteanua, navodeći da njegova upozorenja zvuče karikaturalno, s obzirom na to da moldavska predsjednica Maia Sandu posjeduje državljanstvo druge zemlje.

Govoreći o Africi, Zaharova je izrazila zabrinutost zbog izvještaja o izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.

Kazala je da će tim ruskih stručnjaka za zaštitu potrošača otputovati u Kampalu 25. maja na zahtjev Ugande kako bi pomogao u epidemiološkim istragama i naporima za suzbijanje širenja bolesti korištenjem ruskih dijagnostičkih testova za ebolu.

Dodala je da je Rusija već besplatno isporučila dvije mobilne laboratorije Kongu te izrazila nadu da će vlasti obje zemlje, zajedno s međunarodnim partnerima, uspjeti brzo staviti epidemiju pod kontrolu.

Zaharova je rekla i da je Rusija odgovorila na zahtjev za humanitarnu pomoć somalijskog premijera Hamze Abdija Barrea slanjem 25 tona hrane i osnovnih neprehrambenih potrepština.

Humanitarni teret, koji je dopremljen avionom ruskog Ministarstva za vanredne situacije, uručen je vladi Somalije na Međunarodnom aerodromu u Mogadišu 15. maja.