Rusija optužila osnivača Telegrama Pavela Durova za pomaganje terorističkim aktivnostima

Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) saopćila je da je protiv osnivača aplikacije Telegram Pavela Durova podignuta optužnica zbog navodnog pomaganja terorističkim aktivnostima te da je pokrenut postupak za njegovo stavljanje na međunarodnu potjernicu.

U saopćenju FSB-a navodi se da je Durov optužen u okviru krivične istrage prema članu koji se odnosi na pomaganje terorističkim aktivnostima.

Ruske vlasti tvrde da administracija Telegrama, uprkos obavezama koje proizlaze iz ruskog zakonodavstva, nije uklonila brojne kanale, grupe i botove za koje Moskva smatra da ih koriste ukrajinske obavještajne službe, kao i, kako navodi, terorističke i ekstremističke organizacije.

Prema tvrdnjama FSB-a, ti kanali i nalozi korišteni su za pripremu i koordinaciju sabotaža, terorističkih napada, masovnih ubistava i cyber prevara na teritoriji Rusije.

Iz FSB-a su također saopćili da su, prema njihovim navodima, takve aktivnosti dovele do brojnih ljudskih žrtava, uključujući žene i djecu, te prouzrokovale materijalnu štetu koja se procjenjuje na više milijardi dolara.

Ruske vlasti za sada nisu objavile detalje o toku istrage, a Pavel Durov se nije javno oglasio povodom optužbi.