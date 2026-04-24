Rusija oštro kritikovala 20. paket sankcija EU-a, nazvavši ih „nezakonitim“ mjerama Moskva optužuje blok za „potpuno nepoštivanje“ međunarodnog prava i Povelje UN-a

Rusija je u četvrtak kritikovala 20. paket sankcija Evropske unije, upozoravajući da će ono što je opisala kao „nezakonite radnje“ bloka „sigurno dobiti odgovarajući i pravovremeni odgovor“.

Stalna misija Rusije pri EU-u saopštila je da je blok još jednom pokazao „potpuno nepoštivanje“ međunarodnog prava i Povelje UN-a.

Moskva je naglasila da su legitimne samo sankcije koje je odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.

„Sve ostalo su jednostrane prisilne mjere, a u suštini, arbitrarnost i agresija, koje su u suprotnosti s međunarodnim pravom, Poveljom UN-a i normama i principima koji regulišu mirne odnose između država“, saopštila je vlada, nazivajući 20. paket EU-a „nezakonitim restriktivnim mjerama protiv Rusije“.

Misija je također kritizirala ono što je opisala kao novi "instrument EU-a protiv izbjegavanja sankcija", rekavši da daje Briselu ovlaštenje da jednostrano ograniči izvoz određene robe i tehnologija trećim zemljama za koje smatra da su u opasnosti od zaobilaženja sankcija Rusiji.

Prema saopštenju, ta mjera predstavlja ekonomski pritisak i eksteritorijalnu primjenu pravila EU-a protiv suverenih država.

Rusija je saopštila da njena ekonomija ostaje otporna, istovremeno upozoravajući da bi EU trebao biti zabrinut za vlastite ekonomske izglede i energetsku sigurnost.

"Ekonomske realnosti i vrijeme će sve postaviti na svoje mjesto, a bumerang će se vratiti onima koji su ga tako nepromišljeno lansirali", dodali su.

Evropska unija je u četvrtak usvojila 20. paket sankcija protiv Rusije, uvodeći nove mjere usmjerene na energetiku, finansije, trgovinu, odbranu i napore protiv zaobilaženja sankcija, objavila je Evropska komisija.

Paket je odgođen zbog unutrašnjih neslaganja, uključujući protivljenje odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Nakon promjene rukovodstva u Budimpešti, ti prigovori su ukinuti, čime je otvoren put za finalizaciju sankcija.