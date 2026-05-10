Rusija normalizovala zračni saobraćaj na jugu nakon masovnog napada dronovima

Ukinuta ograničenja na 13 aerodroma na jugu Rusije nakon napada dronom na kontrolni centar u Rostovu

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je u nedjelju da je do 9 sati ujutro, po lokalnom vremenu, zračni saobraćaj prema jugu zemlje u potpunosti obnovljen, te da su ukinuta ograničenja uzrokovana napadom ukrajinskih bespilotnih letjelica, prenosi Anadolu.

U subotu je obavljen 441 let, kojima je prevezeno 63.800 putnika, navela je press služba ministarstva u saopštenju na ruskoj društvenoj platformi Max.

„Od 8:30 po moskovskom vremenu, redovni raspored prevoza uključuje 277 letova prema i sa aerodroma na jugu Rusije; nije bilo otkazivanja letova. Danas su obavljena 83 leta kojima je prevezeno 11.000 putnika“, stoji u saopštenju.

Ministarstvo saobraćaja, kao i regulatorne agencije za saobraćaj, nastavljaju pratiti situaciju, dodaje se.

Ograničenja koja su prethodno bila uvedena na rad aerodroma u gradovima Astrahan, Vladikavkaz, Volgograd, Gelendžik, Grozni, Krasnodar, Mahačkala, Magas, Mineralne Vode, Naljčik, Soči, Stavropolj i Elista su ukinuta.

Rad regionalnog centra u gradu Rostov na Donu, koji upravlja zračnim saobraćajem na jugu Rusije, bio je privremeno prilagođen nakon što su ukrajinski dronovi pogodili administrativnu zgradu ogranka „Aeronavigacija južne Rusije“. Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ovaj napad napadom „terorističke prirode“.

Putin je rekao da je rad kontrolora zračnog saobraćaja pomogao da se izbjegnu tragične posljedice napada na Rostov na Donu, koji su mogli uticati na sigurnost civilne avijacije.

U noći s petka na subotu, ruske regije napadnute su sa 264 bespilotne letjelice, saopštile su vlasti. Nakon napada u Željeznodežnom okrugu u Rostovu na Donu, proglašeno je vanredno stanje.