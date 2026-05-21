Rusija nastavlja nuklearne vježbe uz učešće strateških raketnih snaga i flota

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u četvrtak da oružane snage te zemlje nastavljaju vježbe koje uključuju oružane sisteme sposobne da nose nuklearne bojeve glave, prenosi Anadolu.

Kao dio vojnih vježbi, formacije i vojne jedinice Strateških raketnih snaga, Sjeverne i Pacifičke flote, Avijacije dugog dometa, kao i Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga, proveli su mjere pripreme za borbene misije koje uključuju lansiranje raketa, navodi se u saopštenju ministarstva.

Mobilni kopneni strateški raketni sistemi raspoređeni su duž ruta borbenog patroliranja i pozicionirani na lokacijama poljskog razmještaja, dodaje se.

U međuvremenu, podmornice na nuklearni pogon koje nose balističke rakete premjestile su se u određena područja za pomorsku obuku radi izvođenja misija borbenog dežurstva, napomenulo je ministarstvo.

Osoblje vazduhoplovnih jedinica Vazdušno-kosmičkih snaga koje učestvuje u vježbama također uvježbava punjenje specijalnih bojevih glava na aerobalističke hipersonične rakete Kinzhal, te izvodi letove do dodijeljenih područja patroliranja, saopšteno je iz ministarstva.