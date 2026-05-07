Ministarstvo odbrane navodi da će jednostrani prekid vatre trajati do nedjelje, poziva ukrajinsku stranu da isprati obustavu

Rusija najavila primirje povodom Dana pobjede, nastupa u ponoć Ministarstvo odbrane navodi da će jednostrani prekid vatre trajati do nedjelje, poziva ukrajinsku stranu da isprati obustavu

Rusija je u četvrtak saopštila da će njen jednostrani prekid vatre u Ukrajini povodom proslave Dana pobjede 9. maja početi u četvrtak u ponoć (23:00 GMT+2), javlja Anadolu.

Ministarstvo odbrane navelo je u saopćenju da će Moskva poštovati obustavu do nedjelje, tokom koje će prekinuti sva neprijateljstva na liniji fronta i zračne udare na „mjesta raspoređivanja i infrastrukturne objekte povezane s vojno-industrijskim kompleksom i oružanim snagama“ Ukrajine.

„Pozivamo ukrajinsku stranu da slijedi ovaj primjer“, stoji u saopštenju, uz upozorenje da će Rusija „odgovoriti na odgovarajući način“ ako njen prekid vatre bude prekršen ili ako dođe do pokušaja udara na naseljena mjesta i objekte u ruskim regijama.

Također je potvrđeno da će Rusija pokrenuti „masovni“ raketni udar na centar Kijeva ako Ukrajina poremeti proslavu Dana pobjede u Moskvi u subotu.

„Ponovo upozoravamo civile u Kijevu i uposlenike stranih diplomatskih misija na potrebu da hitno napuste grad“, dodaje se.

U ponedjeljak je rusko Ministarstvo odbrane najavilo implementaciju primirja 8. i 9. maja za proslavu Dana pobjede, nadajući se da će Ukrajina učiniti isto.