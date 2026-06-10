Moskva snažno osuđuje sve nelegitimne jednostrane prisilne mjere, kazala je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova

Rusija najavila oštar odgovor na najnoviji paket sankcija EU-a Moskva snažno osuđuje sve nelegitimne jednostrane prisilne mjere, kazala je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova

Rusija je u srijedu saopćila da će na najnoviji paket sankcija Evropske unije, objavljen dan ranije, odgovoriti efikasnim i oštrim mjerama.

“Odgovorit ćemo na najnoviji paket sankcija EU-a efikasnim i oštrim mjerama“, izjavila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova na brifingu za novinare.

Zakharova je rekla da Rusija snažno osuđuje sve nelegitimne jednostrane prisilne mjere, te da sve više zemalja dijeli i podržava ovaj pristup.

Blok od 27 članica je u utorak predložio svoj 21. paket sankcija protiv Rusije, navodeći da želi dodatno oslabiti sposobnost Moskve da finansira rat u Ukrajini.