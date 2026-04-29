Rusija kaže da je povlačenje UAE iz OPEC-a i OPEC+ grupe „suverena odluka“ Dmitrij Peskov kaže da se Rusija nada da će OPEC+ biti očuvan nakon povlačenja UAE, tvrdeći da je taj format „veoma važno područje rada, posebno ključno u trenutnoj klimi“

Rusija je u srijedu saopćila da je povlačenje Ujedinjenih Arapskih Emirata iz grupe proizvođača nafte OPEC i proširenog formata OPEC+ „suverena odluka“, javlja Anadolu.

„Ovo je suverena odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata i mi je poštujemo“, izjavio je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tokom brifinga za medije.

Navodeći da Rusija pozdravlja izjave Abu Dhabija da će UAE nastaviti da zauzimaju odgovornu poziciju na energetskim tržištima i koordiniraju bilateralno, Peskov je dodao da Moskva očekuje nastavak „konstruktivnih i efikasnih“ kontakata sa ovom zaljevskom zemljom, uključujući i energetski dijalog.

Peskov je također izrazio nadu Moskve da će OPEC+ biti očuvan uprkos povlačenju UAE, hvaleći platformu kao „veoma važno područje rada, posebno ključno u trenutnoj klimi, kada su energetska tržišta, blago rečeno, u previranju“.

„Ovaj format omogućava značajno minimiziranje fluktuacija na tržištima koja nisu vezana za energiju i pomaže u stabilizaciji ovih tržišta“, dodao je on.

U utorak su UAE objavili da napuštaju OPEC i širi format OPEC+, što predstavlja jedan od najznačajnijih raskola unutar grupe proizvođača nafte u posljednjih nekoliko godina.

Odluka dolazi u trenutku kada se globalna energetska tržišta suočavaju s teškim poremećajima zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, što je dovelo do naglog porasta cijena sirove nafte i intenziviralo zabrinutost za sigurnost snabdijevanja iz Zaljeva.

UAE su članica OPEC-a od 1967. godine, dok je Rusija članica OPEC+ grupe.

Nakon iznenadnog povlačenja UAE iz OPEC-a, Peskov je također izjavio da Rusija ne razmatra napuštanje OPEC+ formata.