Ministarstvo vanjskih poslova kaže da je misija ciljana dronovima koji su bacili crvenu boju i lažnu eksplozivnu napravu

Rusija kaže da je njena ambasada u Štokholmu bila meta napada dronom Ministarstvo vanjskih poslova kaže da je misija ciljana dronovima koji su bacili crvenu boju i lažnu eksplozivnu napravu

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u četvrtak da je njegova ambasada u Štokholmu bila meta napada dronom.

Ministarstvo je kritiziralo švedske vlasti jer nisu spriječile ponovljene incidente protiv diplomatskog predstavništva.

"Jedan kvadrokopter je ispustio kontejner sa crvenom bojom na teritoriju diplomatskog predstavništva. Drugi dron, na koji je bila pričvršćena imitacija improvizovane eksplozivne naprave, pao je (očigledno ne slučajno) na našu teritoriju u neposrednoj blizini zgrade ruske ambasade", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je saopćilo da je drugi incident predstavljao "direktan pokušaj zastrašivanja" osoblja ambasade.

"Potonja okolnost ukazuje da se ne radi samo o provokaciji, već o otvorenom pokušaju zastrašivanja uposlenika ruske misije. Na to ćemo direktno reći - neće uspjeti", naglasili su u Ministarstvu.

Navodi se da su slični incidenti postali sistematski u Štokholmu i optužuju švedske vlasti da nisu ispunile svoje obaveze prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. u cilju zaštite stranih diplomatskih misija.

Prema Ministarstvu, švedske agencije za provođenje zakona dokumentovale su prethodne incidente, ali nisu postigle napredak u istragama desetina napada u protekle dvije godine.

Švedska će, saopćilo je Ministarstvo, snositi odgovornost za sve dalje napade na rusko diplomatsko predstavništvo i njihove moguće posljedice.