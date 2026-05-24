Rusija: Izvedeni veliki osvetnički napadi na Ukrajinu uz upotrebu projektila Oreshnik, Kinzhal i Iskander Ministarstvo odbrane tvrdi da su gađani vojni komandni objekti, vazdušne baze i odbrambena industrija

Rusija je u nedjelju saopćila da je izvela veliki osvetnički napad na vojne i odbrambeno-industrijske ciljeve u Ukrajini, nakon, kako navodi, ukrajinskih napada na civilne objekte na ruskoj teritoriji.

Ministarstvo odbrane Rusije je u saopćenju navelo da su u napadu korišteni balistički projektili Oreshnik, aerobalistički projektili Iskander, hipersonični projektili Kinzhal, krstareći projektili Zircon, kao i krstareće rakete lansirane s kopna, mora i zraka, uz upotrebu bespilotnih letjelica.

Prema navodima Ministarstva, napadi su bili usmjereni na ukrajinske vojne komandne objekte, vazdušne baze i preduzeća odbrambene industrije.

"Ciljevi napada su ostvareni. Svi određeni ciljevi su pogođeni", navedeno je u saopćenju.

Napad je uslijedio nakon što je Moskva saopćila da je Ukrajina ove sedmice izvela udar na zgradu koledža i studentski dom u gradu Starobilsku u dijelu Luhanske regije pod ruskom kontrolom. Regionalne vlasti su navele da je broj poginulih porastao na 21 nakon završetka operacija potrage i spašavanja u nedjelju.

U odvojenom saopćenju, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je više od 50 stranih novinara iz 19 zemalja doputovalo u Starobilsk nakon napada.

"U putovanju učestvuju medijski predstavnici iz Austrije, Brazila, Britanije, Mađarske, Venecuele, Njemačke, Grčke, Španije, Italije, Katara, Kine, Kube, Libana, UAE, Pakistana, SAD-a, Turske, Finske i Francuske", rekla je Zaharova na Telegramu.

Dodala je da BBC nije učestvovao u posjeti i da su predstavnici CNN-a naveli da su na odmoru i nisu mogli doći.

U međuvremenu, ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrii Sybiha rekao je na društvenim mrežama da je zgrada ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova oštećena u noćašnjim ruskim napadima.

Šef odjeljenja za komunikacije Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Yuriy Ihnat izjavio je ukrajinskim medijima da je nakon napada na Starobilsk ruska vojska gađala i grad Bila Tserkva u Kijevskoj regiji, važan vojni centar.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zasebno naveo da je Rusija tokom noćnog napada lansirala oko 90 projektila različitih tipova i približno 600 dronova, te da je povrijeđeno najmanje 83 ljudi, uz više smrtnih slučajeva, ali bez preciznog broja poginulih.

I Rusija i Ukrajina nastavljaju izvještavati o civilnim žrtvama i šteti na infrastrukturi, dok je nezavisna verifikacija tvrdnji sa bojišta otežana zbog trajanja sukoba.