Ukrajina je napala industrijsko preduzeće u ruskoj Jarovskoj oblasti

Rusija i Ukrajina razmjenjuju optužbe nakon napada tokom noći: Prijavljene civilne žrtve s obje strane Ukrajina je napala industrijsko preduzeće u ruskoj Jarovskoj oblasti

Nakon zračnih napada tokom noći, i Rusija i Ukrajina prijavile su civilne žrtve i novu eskalaciju sukoba, uključujući napade dronovima, pogođene industrijske objekte i izvještaje o zauzimanju teritorije na frontu u Harkovskoj oblasti, javlja Anadolu.

Vojna uprava ukrajinske Harkovske oblasti saopćila je da su dvije osobe poginule, a 12 ih je ranjeno u ruskom zračnom napadu. Vojna uprava Černihivske oblasti prijavila je dva smrtna slučaja i 17 ranjenih u gradu Priluki.

Aleksandar Hinštajn, guverner ruske Kurske oblasti, rekao je na Telegramu da je jedna osoba poginula, a dvije ranjene u napadu ukrajinskog drona.

Ruska državna korporacija Rosatom saopćila je da je Kijev pokrenuo jedan od "najozbiljnijih" napada na grad Energodar, satelitski grad nuklearne elektrane Zaporiška, koja je pod ruskom kontrolom od februara 2022. godine.

Guverner ruske Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev rekao je da je ukrajinski dron pogodio industrijsko preduzeće.

"Većina dronova je oborena. Međutim, pogođen je industrijski objekat. Nadležne službe gase požar", rekao je na Telegramu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je 315 ukrajinskih dronova oboreno širom ruskih regiona tokom noći.

Ministarstvo je objavilo i da su ruske snage zauzele naselje Volohivka u Harkovskoj oblasti Ukrajine.