Rusija i Ukrajina razmjenile tijela poginulih vojnika Moskva vratila tijela 261 ukrajinskog vojnika, a Kijev 24 ruska vojnika

Rusija i Ukrajina razmijenile su u četvrtak tijela palih vojnika u posljednjoj takvoj razmjeni između dvije zemlje od prošlog mjeseca.

Zamjenik ruske Državne dume Šamsail Saralijev rekao je za RBK da je Moskva vratila tijela 261 ukrajinskog vojnika, dok je Kijev vratio tijela 24 ruska vojnika.

Ukrajinski Koordinacioni štab za tretman ratnih zarobljenika kasnije je potvrdio razmjenu, rekavši u izjavi nau Telegram da je u zemlju vraćeno 261 tijelo "koja, prema ruskoj strani, pripadaju ukrajinskim vojnicima".

"Izražavamo iskrenu zahvalnost Međunarodnom komitetu Crvenog krsta za omogućavanje i podršku implementaciji mjera repatrijacije", dodaje se.

Posljednja takva razmjena između Rusije i Ukrajine dogodila se 16. jula, kada je Moskva vratila Ukrajini 501 tijelo, dok je Kijev vratio 31 tijelo Rusiji.