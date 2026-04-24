Rusija i Ukrajina razmijenile po 193 ratna zarobljenika Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo da su UAE i SAD djelovali kao humanitarni posrednici

ISTANBUL (AA) – Rusija i Ukrajina izvršile su u petak razmjenu ratnih zarobljenika, razmijenivši po 193 vojnika sa svake strane, javlja Anadolu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Američke Države djelovali kao humanitarni posrednici u ovoj razmjeni.

Svi vojnici primaju neophodnu „psihološku i medicinsku pomoć“ u Bjelorusiji, navodi se u saopćenju, uz dodatak da će zarobljenici biti vraćeni u Rusiju na daljnje liječenje.

Sa svoje strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se „193 ukrajinska ratnika vraćaju kući u sklopu razmjene zarobljenika“.

„Među njima su pripadnici Oružanih snaga, Nacionalne garde, Granične službe, Nacionalne policije i Državne specijalne transportne službe“, napisao je on na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da su među njima i „oni protiv kojih je Rusija pokrenula krivične postupke, kao i ranjenici“.

Moskva i Kijev su 11. aprila razmijenili po 175 zarobljenika sa svake strane.