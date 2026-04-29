Moskva izvještava o napadima na industrijska postrojenja; Kijev navodi oštećenje bolnice i povrijeđene

Rusija i Ukrajina razmijenile optužbe zbog noćnih napada dronovima Moskva izvještava o napadima na industrijska postrojenja; Kijev navodi oštećenje bolnice i povrijeđene

Rusija i Ukrajina su u srijedu međusobno optužile jedna drugu za izvođenje noćnih napada bespilotnim letjelicama, prenosi Anadolu.

U Rusiji, guverner Orenburga Jevgenij Solncev naveo je na Telegramu da je Ukrajina pokušala ciljati nekoliko industrijskih objekata u regiji, dodajući da su četiri drona oborena od strane protuzračne odbrane, prema podacima Ministarstva odbrane.

Rekao je da je tokom noći proglašena zračna opasnost te da su uvedena privremena ograničenja za letove koji pristižu i polaze s regionalnog aerodroma. Ta ograničenja, zajedno s upozorenjem, ukinuta su ujutro.

Policija u kazahstanskoj regiji Aktobe saopćila je da su fragmenti nečega što liči na dron pali u blizini sela Alimbet, prenosi novinska agencija Kazinform. U izvještaju se navodi da je neidentifikovani objekat pao oko devet kilometara (5,6 milja) od ruske granice, što je izazvalo eksploziju i požar, te podstaklo istragu regionalnih vlasti.

Odvojeno, guverner Perma Dmitrij Mahonjin potvrdio je da je dron sletio na teren industrijskog postrojenja u glavnom gradu te regije, smještenom oko 1.400 kilometara od granice s Ukrajinom.

Iako ruske vlasti nisu dalje komentarisale ove udare, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je na američkoj društvenoj mreži X da mu je Jevhenij Hmara, vršilac dužnosti šefa Službe sigurnosti Ukrajine (SBU), podnio izvještaj o „novoj fazi u upotrebi ukrajinskog oružja radi ograničavanja ruskog ratnog potencijala“.

„Zahvalan sam momcima iz Službe sigurnosti Ukrajine na njihovoj preciznosti. Udaljenost zračnom linijom je preko 1.500 kilometara. Nastavit ćemo produžavati ove domete, a ovo su potpuno opravdani ukrajinski odgovori na ruski teror.“

„Važno je da svaki udar smanjuje sposobnosti ruske vojne industrije, logistike i izvoza nafte“, dodao je Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je njihova protuzračna odbrana oborila 98 ukrajinskih dronova iznad sedam regija i Krima, koji je Moskva anektirala 2014. godine.

U Ukrajini, guverner Harkova Oleh Sinjehubov rekao je da je ruski napad dronom pogodio Industrijski distrikt glavnog grada regije, ciljajući benzinsku pumpu.

U međuvremenu, guverner Odese Oleh Kiper izjavio je da su bolnica i stambene zgrade značajno oštećene, dok je na području biosfernog rezervata Dunav izbio požar.

„Nažalost, dvije osobe su povrijeđene: 47-godišnji muškarac i 56-godišnja žena. Žena je hospitalizovana s višestrukim ranama od gelera, a ljekari njeno stanje ocjenjuju kao teško“, rekao je Kiper.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da je njegova protuzračna odbrana oborila 154 od 171 drona koje je Rusija lansirala tokom noći.