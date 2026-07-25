Ukrajinski dronovi pogodili područje logističkog centra kompanije Wildberries u Jekaterinburgu, ruske vlasti tvrde da je pogođen samo parking

Rusija i Ukrajina razmijenile napade tokom noći, poginule tri, ranjeno šest osoba Ukrajinski dronovi pogodili područje logističkog centra kompanije Wildberries u Jekaterinburgu, ruske vlasti tvrde da je pogođen samo parking

Rusija i Ukrajina međusobno su se optužile za noćne napade izvedene u subotu, u kojima su, prema zvaničnim podacima obje strane, poginule tri osobe, dok je najmanje šest ranjeno.

Ukrajinske vlasti saopćile su da su dvije osobe poginule u ruskom napadu na Sumsku oblast, u kojem su oštećeni objekti civilne infrastrukture, skladišta i vozila.

Guverner Sumske oblasti Oleh Hrihorov naveo je na Telegramu da je riječ o napadu koji je izazvao značajnu materijalnu štetu.

U ruskom granatiranju centralnog dijela Hersona poginula je još jedna osoba, saopćio je guverner te oblasti Oleksandr Prokudin.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da je Rusija tokom noći lansirala dvije navođene rakete i 157 bespilotnih letjelica, od kojih je 128 presretnuto ili elektronski ometeno iznad sjevernih, južnih, istočnih i centralnih dijelova zemlje.

S druge strane, u ruskoj Rostovskoj oblasti ranjeno je pet osoba u, kako je guverner Jurij Sljusar opisao, masovnom ukrajinskom zračnom napadu.

Prema njegovim riječima, sistemi protuzračne odbrane presreli su više dronova i projektila, ali su ostaci oborenih letjelica oštetili civilnu infrastrukturu i izazvali požare na nekoliko objekata.

U Belgorodskoj oblasti jedna osoba je povrijeđena nakon što je ukrajinski napad pogodio poslovni objekat, saopćile su lokalne vlasti, dodajući da je u odvojenom napadu izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, koji je kasnije ugašen.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su njegove snage tokom noći oborile 328 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad teritorije Rusije, anektiranog Krima i voda Azovskog mora.

Ministarstvo je također navelo da su ruske snage izvele precizne udare iz zraka i bespilotnim letjelicama na, kako tvrdi, vojne ciljeve u ukrajinskim lukama.

Prema tim navodima, u luci Mikolajiv pogođen je teretni brod koji je istovarao opremu za ukrajinsku vojsku, dok su u Odesi gađani lučka infrastruktura za prihvat i skladištenje vojnog tereta, kao i skladišta goriva i vojna oprema u luci Izmail.

Ukrajinski mediji, pozivajući se na Telegram kanale, objavili su da su ukrajinski dronovi pogodili još jedan logistički centar ruske kompanije Wildberries u Jekaterinburgu.

Guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler saopćio je da je protuzračna odbrana odbila napad, a da su ostaci oborenih dronova izazvali požar na parkingu površine oko 300 kvadratnih metara u gradskom okrugu Čkalovski. Istakao je da nije bilo povrijeđenih niti oštećenja na infrastrukturi.

Kompanija Wildberries saopćila je da logistički kompleks nije pretrpio štetu, navodeći da je evakuacija zaposlenih provedena u skladu sa sigurnosnim procedurama te da su operacije privremeno obustavljene, ali bi uskoro trebale biti nastavljene.

Tokom protekle sedmice više logističkih centara najveće ruske internet trgovine Wildberries bilo je meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, uključujući objekte u Tambovskoj, Moskovskoj i Stavropolskoj oblasti, kao i u okolini Sankt Peterburga i Simferopolja na anektiranom Krimu.

Nezavisna provjera tvrdnji obje strane nije moguća zbog nastavka rata u Ukrajini.