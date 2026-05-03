Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za ubistva civila u noćnim napadima Ukrajina je pogodila ruske naftne tankere, Rusija napala Odesu dok obje strane prijavljuju žrtve

Rusija i Ukrajina u nedjelju su međusobno optužile jedna drugu za ubistva civila u noćnim zračnim napadima.

U ukrajinskoj regiji Odesa, dvije osobe su poginule, a pet je ranjeno u ruskim napadima, rekao je na Telegramu šef regionalne vojne administracije Oleh Kiper.

"Neprijatelj nastavlja napadati civilnu i lučku infrastrukturu u regiji Odesa. Nažalost, dvije osobe su poginule, a pet je ranjeno", rekao je.

U odvojenoj objavi na Telegramu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev pogodio dva naftna tankera u ruskoj luci Novorosijsk.

"Naši vojnici nastavljaju primjenjivati sankcije protiv ruske naftne flote su sjeni. Pogodili su dva takva plovila u akvatoriju ulaza u luku Novorosijsk", napisao je.

Odvojeno, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je muškarac poginuo u ukrajinskom napadu dronom.

"Danas su iznad Moskovske oblasti snage protivzračne odbrane i sredstva elektronskog ratovanja oborile šest neprijateljskih dronova. Nažalost, u selu Černevo u okrugu Volokolamsk poginuo je 77-godišnji muškarac", rekao je.

U međuvremenu, guverner ruske regije Smolensk Vasili Anokhin rekao je na ruskoj društvenoj mreži Max da su dvije odrasle osobe i jedno dijete povrijeđeni u ukrajinskom napadu dronom.

Nezavisna potvrda tvrdnji bilo koje strane i dalje je nemoguća zbog trajnog sukoba.