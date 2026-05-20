Rusija i Kina optužile SAD i saveznike za militarizaciju Arktika i pozivaju na očuvanje mira u regiji

Rusija i Kina su u srijedu izrazile zabrinutost zbog onoga što su opisale kao "rastuću militarizaciju Arktika od strane SAD-a i njegovih saveznika", javlja Anadolu.

U zajedničkoj deklaraciji o daljnjem jačanju sveobuhvatne strateške koordinacije i produbljivanju dobrosusjedskih odnosa i prijateljske saradnje, usvojenoj nakon razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga u Pekingu, dvije zemlje su naglasile važnost poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta arktičkih država.

Moskva i Peking su saopćile da su zainteresovane za očuvanje Arktika kao "teritorije mira, stabilnosti i niske vojno-političke napetosti".

"Strane izražavaju zabrinutost zbog militarizacije visokih geografskih širina od strane Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, potvrđuju svoju posvećenost normama međunarodnog prava na Arktiku", navodi se.

U saopćenju se naglašava i važnost razvoja "konstruktivnog dijaloga i obostrano korisne saradnje" u regiji putem multilateralnih mehanizama, uključujući Arktičko vijeće.

Ove izjave dolaze usred rastuće geopolitičke konkurencije na Arktiku, gdje su Rusija, SAD i zemlje NATO-a posljednjih godina proširile vojne aktivnosti i strateško planiranje.