Rusija i Iran održali strateške konsultacije u Moskvi Ruski i iranski diplomati tokom dvodnevnih razgovora razmotrili bilateralne odnose i regionalnu sigurnost

Zvaničnici ministarstava vanjskih poslova Rusije i Irana održali su ove sedmice dvodnevne konsultacije u Moskvi, tokom kojih su razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o dešavanjima na Južnom Kavkazu, u Centralnoj Aziji i Ukrajini, saopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih poslova Rusije.

Razgovori su održani 21. i 22. jula, ubrzo nakon nove eskalacije na Bliskom istoku, gdje su tenzije porasle nakon nedavnih vojnih razmjena u koje su bili uključeni Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael, kao i naknadnih diplomatskih napora regionalnih i međunarodnih aktera.

Pomoćnik ministra vanjskih poslova Irana i generalni direktor za Euroaziju Mojtaba Moradi primljen je kod zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Mihaila Galuzina, a također je održao konsultacije sa zvaničnicima nekoliko regionalnih odjela ruskog Ministarstva vanjskih poslova, navela je diplomatska služba.

Prema navodima Ministarstva, dvije strane potvrdile su posvećenost proširenju saradnje u skladu s Ugovorom o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su potpisale Rusija i Iran.

Zvaničnici su razmijenili mišljenja o situaciji na Južnom Kavkazu, u Centralnoj Aziji i oko Ukrajine, saopćilo je Ministarstvo, bez navođenja više detalja.

Konsultacije su održane u trenutku kada je Moskva pojačala diplomatsko angažiranje na više područja.

Očekuje se da će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u četvrtak sastati s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, a razgovori bi trebali obuhvatiti bilateralne odnose i pitanja međunarodne sigurnosti.

Rusija je zadržala bliske odnose s Iranom tokom sukoba koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran u februaru, istovremeno se predstavljajući kao potencijalni posrednik i pozivajući sve strane na suzdržanost.