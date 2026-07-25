Radarski sistemi nadzora otkrili još jedan neovlašteni ulazak u nacionalni zračni prostor drona koji je djelovao u blizini ukrajinske granice, saopćilo je Ministarstvo odbrane

Rumunski F-16 oborio drugi dron u roku od 24 sata nakon povrede zračnog prostora Radarski sistemi nadzora otkrili još jedan neovlašteni ulazak u nacionalni zračni prostor drona koji je djelovao u blizini ukrajinske granice, saopćilo je Ministarstvo odbrane

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopćilo je u subotu da je njihov borbeni avion F-16 ujutro oborio još jedan dron nakon povrede zračnog prostora, što je drugi takav incident u roku od 24 sata.

Ministarstvo odbrane u pisanom saopćenju navelo je da su radarski sistemi nadzora otkrili još jedan neovlašteni ulazak u nacionalni zračni prostor drona koji je djelovao u blizini ukrajinske granice.

"Dva aviona F-16 Fighting Falcon Rumunskog ratnog zrakoplovstva, angažirana u misiji zaštite zračnog prostora, presrela su zračnu metu i provela standardne procedure identifikacije i neutralizacije. Dron je sigurno oboren u nenaseljenom području u blizini granice", navodi se u saopćenju.

Predsjednik Nicusor Dan također je potvrdio povredu zračnog prostora na američkoj društvenoj mreži X.

"Jutros u 8.30 sati novi dron oboren je u rumunskom zračnom prostoru, deset kilometara zapadno od mjesta Sfantu Gheorghe (Delta). Dron je oborio rumunski pilot iz aviona F-16", napisao je.

Incident se dogodio gotovo dan nakon što su avioni F-16 oborili još jedan dron koji je ušao u rumunski zračni prostor.