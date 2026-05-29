Rumunija pozvala ruskog izaslanika nakon što je dron pao na stambenu zgradu

Rumunija je u petak pozvala ruskog ambasadora nakon što je dron, koji su rumunske vlasti identificirale kao ruski, pao na stambenu zgradu u jugoistočnom gradu Galaću, povrijedivši dvije osobe, javlja Anadolu.

Rumunska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu izjavila je u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je ruski izaslanik pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova nakon "izuzetno ozbiljnog incidenta".

"Imamo potvrdu Ministarstva nacionalne odbrane da je dron koji je pao na stambenu zgradu u Galaću ruskog porijekla", rekla je Toiu.

Prema rumunskim vlastima, ruski dron udario je u desetospratnu stambenu zgradu u ranim jutarnjim satima petka, uzrokujući eksploziju i požar u kojem su povrijeđene dvije osobe.

"Sigurnost Rumunije je naš apsolutni prioritet", rekla je Toiu.

Dodala je da će Bukurešt formalno saopćiti posljedice koje će incident imati na diplomatske odnose s Rusijom, kao i da će razgovarati o "sljedećim koracima na evropskom nivou u vezi s paketima sankcija".

Toiu je rekla da je rumunski predsjednik Nicusor Dan u petak ujutro sazvao Vrhovno vijeće nacionalne odbrane nakon incidenta.