Incident uslijedio nakon što su rumunske snage oborile dronove u petak i subotu

Rumunija oborila novi dron nakon treće uzastopne povrede zračnog prostora Incident uslijedio nakon što su rumunske snage oborile dronove u petak i subotu

Rumunske snage u nedjelju su oborile dron koji je ušao u zračni prostor te zemlje, što je treći takav incident u isto toliko dana, saopćio je predsjednik Nicusor Dan.

"Jutros u 10.13 sati novi dron oboren je iz aviona F-16 Rumunskog ratnog zrakoplovstva iznad rumunskih teritorijalnih voda, u području Sulina - Chilia", objavio je Dan na američkoj društvenoj mreži X.

Naveo je da je ovaj incident uslijedio nakon što su rumunske snage oborile dronove u petak i subotu.

Dan je rekao da je istragom Generalnog tužilaštva utvrđeno da je dron oboren u petak bio tipa Shahed, koji Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine.

Dodao je da su istrage o incidentima s dronovima u subotu i nedjelju još u toku.

"Diplomatski protest Rumunije prema Ruskoj Federaciji bit će zasnovan na rezultatima ovih istraga. Neprihvatljivo je i nedopustivo da Ruska Federacija nastavi kršiti zračni prostor Rumunije, koji je istovremeno i zračni prostor NATO-a i Evropske unije", poručio je Dan.