FIFA priznala greške u vezi s povučenim prijedlogom vrijednim 20 milijardi dolara o prodaji komercijalnih prava na Svjetsko prvenstvo

Rukovodstvo FIFA-e ponovo iskazalo podršku Infantinu nakon kriznog sastanka u Maroku FIFA priznala greške u vezi s povučenim prijedlogom vrijednim 20 milijardi dolara o prodaji komercijalnih prava na Svjetsko prvenstvo

Najviše rukovodstvo FIFA-e u srijedu je ponovo izrazilo podršku predsjedniku Gianniju Infantinu nakon kriznog sastanka održanog u marokanskom Rabatu, dok svjetska fudbalska organizacija nastoji ublažiti posljedice povučenog prijedloga vrijednog 20 milijardi američkih dolara o prodaji komercijalnih prava na Svjetsko prvenstvo.

U saopćenju FIFA-e navodi se da su generalni sekretar Mattias Grafstrom i članovi Upravnog odbora FIFA-e ponovo potvrdili punu podršku predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu, a Infantino je uzvratio iskazivanjem podrške generalnom sekretaru i administraciji FIFA-e.

"Najviše rukovodstvo FIFA-e u potpunosti je uvjereno da će rezultati današnjeg sastanka ojačati upravljanje organizacijom, pomoći u vraćanju povjerenja u FIFA-u i omogućiti nam da se jedinstveno i transparentno pripremimo za velike događaje i izazove koji su pred nama, uz nastavak naše misije razvoja fudbala širom svijeta", navodi se u saopćenju.

Na sastanku se razgovaralo o kontroverznom prijedlogu prema kojem je FIFA razmatrala prodaju komercijalnih i operativnih prava na Svjetsko prvenstvo, ali je od njega odustala nakon kritika.

FIFA je priznala da su učinjene greške, dodajući da nije bila namjera da se Vijeće FIFA-e i nacionalni fudbalski savezi osjećaju isključenima iz procesa te da je cijeli postupak trebalo voditi na drugačiji način.

Upravno tijelo svjetskog fudbala navelo je da je članovima Vijeća FIFA-e i nacionalnim savezima upućeno posebno pismo s izvinjenjem zbog učinjenih grešaka te da će biti provedena interna revizija čiji će rezultati biti predstavljeni na narednoj sjednici Vijeća FIFA-e.

FIFA je dodala da je sporni prijedlog definitivno povučen te poručila da više neće tolerirati nikakve napade na svoj integritet, dobro upravljanje i zakonitost postupaka, ističući da će poduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoje ime i ugled.