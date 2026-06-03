Američki državni sekretar kaže da će predsjednik učestvovati na julskom sastanku u Ankari radi rasprave o reformama i obavezama unutar saveza

Rubio: Trump će prisustvovati „najvažnijem“ NATO samitu u Turskoj Američki državni sekretar kaže da će predsjednik učestvovati na julskom sastanku u Ankari radi rasprave o reformama i obavezama unutar saveza

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO-a u Ankari u julu, izjavio je u srijedu američki državni sekretar Marco Rubio.

Rubio je rekao da će samit biti „najvažniji sastanak“ u historiji saveza jer „postoje neke stvari koje je potrebno razjasniti i popraviti“.

„Sjedinjene Američke Države su i dalje članica NATO saveza i mi ćemo biti tamo“, rekao je Rubio pred Odborom za vanjske poslove Predstavničkog doma.

Iako Washington ostaje član, kazao je da su organizaciji potrebne „značajne promjene“, o kojima će se razgovarati na samitu 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske.