Rubio putuje u Švedsku i Indiju zbog NATO sastanka, trgovine i odbrambenih razgovora

Američki državni sekretar Marco Rubio će kasnije ove sedmice putovati u Švedsku i Indiju na sastanke fokusirane na NATO, sigurnost Arktika, energetiku i odbrambene veze, saopćilo je u utorak američko Ministarstvo vanjskih poslova (State Department).

Rubio će prisustvovati sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Helsingborgu 22. maja, gdje se očekuje da će razgovarati o povećanim ulaganjima u odbranu i većem dijeljenju tereta u savezu, navodi se u saopćenju.

Također će se sastati s predstavnicima sedam arktičkih država kako bi razgovarali o ekonomskim i sigurnosnim interesima u arktičkom regionu te će održati razgovore sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Nakon posjete Švedskoj, Rubio će otputovati u Indiju od 23. do 26. maja, sa planiranim posjetama Kolkati, Agri, Jaipuru i New Delhiju, saopćio je State Department.

Rubio će tokom sastanaka s visokim indijskim zvaničnicima razgovarati o energetskoj sigurnosti, trgovini i odbrambenoj saradnji.