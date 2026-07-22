Problem koji trenutno imamo je to što nisu ozbiljni u pregovorima, kaže američki državni sekretar

Rubio kaže da je SAD i dalje otvoren za rješavanje razlika s Iranom putem pregovora Problem koji trenutno imamo je to što nisu ozbiljni u pregovorima, kaže američki državni sekretar

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da je Washington i dalje voljan tražiti diplomatska rješenja s Iranom, ističući da je SAD otvoren za sporazumna rješenja za rješavanje razlika.

"Sjedinjene Države su uvijek posvećene diplomatiji. Mi smo otvorenog uma i uvijek voljni da se uključimo u dogovoreno rješavanje razlika, a to ostaje istina u slučaju Irana", rekao je Rubio na sastanku Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u filipinskoj prijestolnici Manili.

Dodao je da Iran komunicira s Washingtonom i "direktno i indirektno" o mogućnosti razgovora usmjerenih na rješavanje tekućih tenzija.

“Problem koji trenutno imamo je to što nisu ozbiljni u pregovorima. Ako su oni ozbiljni, mi smo ozbiljni. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naše interese, ali i interese naših saveznika", rekao je.

Rubio je rekao da Iranu ne može biti dozvoljeno da kontroliše tranzit saobraćaja kroz Hormuški moreuz.

“Ako stvorimo presedan na Bliskom istoku gdje nacionalna država može odlučiti da će kontrolirati međunarodni plovni put, naplatiti putarinu i ako im ne platite dići u zrak vaše brodove, stvorili smo vrlo opasan presedan koji će se ponoviti u drugim dijelovima svijeta, uključujući i ovu regiju”, dodao je.

Rubio je ponovio da Vašington preferira konstruktivan angažman, pod uslovom da se poštuju sve obaveze postignute diplomatskim putem.

„Sjedinjene Države ostaju otvorene i spremne da se uključe u pozitivne, konstruktivne pregovore i razgovore, sve dok se preuzete obaveze drže. Kada se te obaveze ne ispoštuju, što se dogodilo u ovom slučaju, onda će biti posljedica i to mora da se desi”, rekao je on.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran. Iran je uzvratio napadima bespilotnih letjelica i raketa na zaljevske zemlje u kojima se nalaze američka sredstva.​​​​​​

SAD i Iran potpisali su prošlog mjeseca memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana kako bi okončali sukob i postigli trajni mirovni sporazum, ali su tenzije prošle sedmice ponovo eskalirale oko Hormuškog moreuza, pri čemu su dvije strane razmijenile napade.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je u utorak da je izvela 11. uzastopnu noć napada na Iran.

Od kada su SAD i Izrael 28. februara započeli napade na Iran, ukupno 18 pripadnika američkih vojnika je ubijeno, a 447 je povrijeđeno, prema podacima Ministarstva odbrane.