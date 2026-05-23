Rubio kaže da će SAD obnoviti Quad dok se Indija priprema ugostiti šefove diplomatija četveročlanog saveza Američki državni sekretar dao je izjavu u New Delhiju nakon sastanka s indijskim premijerom Modijem

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u subotu da će obnoviti Quad, partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Australije i Japana, dok se India priprema da naredne sedmice ugosti šefove diplomatija četveročlane grupe.

"Odnos između naše dvije zemlje predstavlja kamen temeljac našeg pristupa Indo-Pacifiku. Moj prvi službeni sastanak kao državnog sekretara bio je sastanak Quada i željeli smo ga obnoviti", rekao je Rubio u američkoj ambasadi u New Delhiju.

"Željeli smo to učiniti ovdje, ne samo zbog naše posvećenosti toj strukturi saradnje, već i kao opipljiv znak koliko važnu ulogu Indija ima za Sjedinjene Američke Države, našu poziciju i naš pristup Indo-Pacifiku", dodao je.

Quad je osnovan 2007. godine. Posljednji samit lidera Quada održan je u SAD-u 2024. godine.

Nakon današnjeg sastanka s indijskim premijerom Narendra Modijem, američki državni sekretar bi u nedjelju trebao razgovarati sa svojim indijskim kolegom S. Jaishankarom te u utorak učestvovati na Kvadrilateralnom sigurnosnom dijalogu, poznatom kao Quad, u New Delhiju.

"Diplomate će razmijeniti mišljenja o unapređenju saradnje Quada u prioritetnim oblastima, razmotriti napredak tekućih inicijativa Quada i osvrnuti se na nedavni razvoj situacije u indo-pacifičkom regionu i druga međunarodna pitanja od zajedničkog interesa", saopćilo je indijsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Rubio je također rekao da je odnos između Modija i američkog predsjednika Donalda Trumpa "ličan", dodajući: "Datira još iz prve administracije kada je predsjednik imao priliku posjetiti Indiju i prenio se i na drugu administraciju. Možete jednostavno vidjeti povezanost između njih."

Naglašavajući trgovinske veze između Indije i SAD-a, Rubio je rekao: "Proširili smo trgovinske veze s više od 20 milijardi dolara investicija indijskih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama."