Rubio: Iranski vrhovni vođa živ, sve više se angažuje preko posrednika Američki državni sekretar je kazao da je iranski vrhovni vođa i dalje angažovan uprkos ograničenom javnom pojavljivanju

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u utorak da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei i dalje živ i da se "sve više angažuje na nekom nivou", iako se nije javno pojavljivao nakon što je ranjen na početku rata, javlja Anadolu.

"Nismo ga vidjeli javno i pretpostavljam, s obzirom na to šta se dogodilo više lidera u tom sistemu, da biti vrlo javan vjerovatno nije nešto što se interno preporučuje za njih, ali uz to rečeno, mislim da postoje naznake da se sve više angažuje na nekom nivou, iako je sva njegova komunikacija bila u pisanom obliku i preko posrednika", rekao je Rubio zastupnicima tokom saslušanja u Odboru za vanjske odnose Senata.

Dodao je da se čini da je iranski interni proces donošenja odluka visoko centraliziran, rekavši da se poruke pregovarača obično prenose nazad upravnom vijeću na odobrenje prije nego što se izda bilo kakav odgovor.

"Naše je mišljenje o sistemu, kako ga mi razumijemo, i kako nam je rečeno i od strane posrednika i od strane Irana direktno, da ono što Araghchi (ministar vanjskih poslova Abbas) i Ghalibaf (Mohammad Bagher) donesu ili uzmu od nas, oni onda moraju trčati nazad do ovog vijeća i na kraju dobiti smjernice od njih, a taj proces često traje tri do pet dana da bi se dobio odgovor."

Izjava Rubia o ovoj temi dolazi u trenutku kada Washington i Teheran nastavljaju napore da krhko primirje pretvore u širi sporazum nakon višemjesečnog sukoba koji je počeo 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran.

Iranske vlasti kažu da je od početka rata ubijeno više od 3.000 ljudi, dok je najmanje 13 pripadnika američkih snaga ubijeno u iranskim napadima odmazde.

Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Međutim, napori za pronalaženje rješenja su se od tada nastavili.