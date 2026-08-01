Rubio: Iran se „nikada nije suočio s predsjednikom“ kakav je Trump

Berk Kutay Gökmen
01. august 2026.•Ažuriranje: 01. august 2026.
Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran, u liku Donalda Trumpa, suočava s drugačijom vrstom američkog predsjednika, prenosi Anadolu.
„Mislim da se iranski režim nikada nije suočio s predsjednikom kakav je predsjednik Trump, a to je neko ko zapravo poduzima akcije“, rekao je Rubio u intervjuu za Fox News u subotu.
„Navikli su, tokom 20 ili 30 godina, ne samo u SAD-u nego i u širem svijetu, da im se dopušta da prolaze s stvarima poput laganja, kršenja dogovora i prevarantskog navođenja ljudi na sporazume.“
Povodom mirovnih nastojanja između Rusije i Ukrajine, Rubio je izjavio: „Vidjet ćete određene napore tokom narednih nekoliko sedmica kako bismo vidjeli možemo li ponovo pokrenuti razgovore između dvije strane i privesti ovaj rat kraju.“
„Također razumijemo da obje strane imaju prilično čvrste crvene linije, i dok te crvene linije ne budemo mogli bar malo približiti, nećemo još stići do cilja“, dodao je.
Govoreći o mogućem sukobu između SAD-a i Kine, Rubio je naglasio da bi bilo kakav sukob između ove dvije nacije, „bilo ekonomski ili vojni, ne daj Bože, bio katastrofalan za obje zemlje i za cijeli svijet“.
„Moramo time upravljati, ali ne možemo se jednostavno povući i odreći naših nacionalnih interesa“, rekao je, dodajući da je upravo to „težak posao“ vanjske politike.