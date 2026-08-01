U intervjuu za Fox News, američki državni sekretar poručio da bi svaki sukob između SAD-a i Kine „bio katastrofalan za obje zemlje i za svijet“

Rubio: Iran se „nikada nije suočio s predsjednikom“ kakav je Trump U intervjuu za Fox News, američki državni sekretar poručio da bi svaki sukob između SAD-a i Kine „bio katastrofalan za obje zemlje i za svijet“

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran, u liku Donalda Trumpa, suočava s drugačijom vrstom američkog predsjednika, prenosi Anadolu.

„Mislim da se iranski režim nikada nije suočio s predsjednikom kakav je predsjednik Trump, a to je neko ko zapravo poduzima akcije“, rekao je Rubio u intervjuu za Fox News u subotu.

„Navikli su, tokom 20 ili 30 godina, ne samo u SAD-u nego i u širem svijetu, da im se dopušta da prolaze s stvarima poput laganja, kršenja dogovora i prevarantskog navođenja ljudi na sporazume.“

Povodom mirovnih nastojanja između Rusije i Ukrajine, Rubio je izjavio: „Vidjet ćete određene napore tokom narednih nekoliko sedmica kako bismo vidjeli možemo li ponovo pokrenuti razgovore između dvije strane i privesti ovaj rat kraju.“

„Također razumijemo da obje strane imaju prilično čvrste crvene linije, i dok te crvene linije ne budemo mogli bar malo približiti, nećemo još stići do cilja“, dodao je.

Govoreći o mogućem sukobu između SAD-a i Kine, Rubio je naglasio da bi bilo kakav sukob između ove dvije nacije, „bilo ekonomski ili vojni, ne daj Bože, bio katastrofalan za obje zemlje i za cijeli svijet“.

„Moramo time upravljati, ali ne možemo se jednostavno povući i odreći naših nacionalnih interesa“, rekao je, dodajući da je upravo to „težak posao“ vanjske politike.