Američki državni sekretar kaže da je pun nade u vezi s dogovorom s Iranom, dodajući da bi on uključivao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i pregovore o Teheranovom nuklearnom programu

Rubio: Iran pristao na pregovore o nuklearnom programu, SAD se nada dogovoru i otvaranju Hormuškog moreuza Američki državni sekretar kaže da je pun nade u vezi s dogovorom s Iranom, dodajući da bi on uključivao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i pregovore o Teheranovom nuklearnom programu

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u utorak da je Iran pristao pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa, izražavajući nadu da bi tekući razgovori mogli pomoći u osiguravanju ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

Govoreći na saslušanju Odbora za vanjske odnose Senata o zahtjevu State Departmenta za budžet, Rubio je rekao: "U razgovorima smo. Pred nama je izgled, koji bi se mogao dogoditi danas, mogao bi se dogoditi sutra, mogao bi se dogoditi sljedeće sedmice, da su se po prvi put, svakako u mom sjećanju, složili pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa."

Rekao je da se SAD nada da bi takvi pregovori mogli dovesti do šireg razumijevanja koje bi uključivalo ponovno otvaranje strateškog plovnog puta.

"Nadamo se da bi se nešto takvo moglo dogoditi, u kojem bi se moreuz ponovo otvorio, ušli bismo u period pregovora o vrlo specifičnim temama, definiranim pregovorima, u nadi da ćemo postići ishod koji je prihvatljiv za nas i nešto što bi i oni mogli učiniti", rekao je.

Rubio je oštro kritikovao iranske akcije u Hormuškom moreuzu, nazivajući ih "nezakonitim i ilegalnim".

"Ne postoji zemlja na svijetu, osim Irana, a možda i Omana, koja je flertovala s tim, a koja je za ono što Iran radi u moreuzu", rekao je i dodao:

"Kinezi su protiv toga, Rusi su protiv toga, svi su protiv toga, cijeli svijet je protiv toga."

Rekao je da ponovno otvaranje moreuza znači da bi brodovi trebali moći prolaziti kroz međunarodne vode "bez da na njih bude otvorena vatra i bez plaćanja naknade".

Na pitanje da li je razmatrano ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje moreuza, Rubio je odgovorio: "Ne, o tome nije razgovarano."

"Svako ublažavanje sankcija zasniva se na određenim uslovima, što znači da mora biti u zamjenu za razlog zbog kojeg su te sankcije uopšte uvedene, a to je njihov nuklearni program", rekao je Rubio.