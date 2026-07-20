Rubio: Iran želi iskoristiti Hormuški tjesnac kao sredstvo za ucjenu SAD će nastaviti poduzimati potrebne korake kako bi osigurale sigurnost globalne pomorske trgovine, poručio američki državni sekretar

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u nedjelju da Iran pokušava iskoristiti Hormuški tjesnac kao sredstvo za pregovaranje i ucjenu usred tekućeg sukoba na Bliskom istoku, pozivajući druge nacije da preuzmu veću ulogu u zaštiti međunarodnih plovnih puteva, prenosi Anadolu.

„Jasno je da Iran, ili barem neki ljudi u Iranu, žele kontrolisati tjesnac i to držati kao polugu pritiska na ostatak svijeta“, rekao je Rubio novinarima prije polaska na Filipine, gdje prisustvuje sastanku ministara vanjskih poslova Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN).

On je kazao da se čini kako pojedine figure unutar Irana namjeravaju iskoristiti kontrolu nad ovim strateškim morskim prolazom kao mehanizam pritiska na međunarodnu zajednicu.

Dodao je da će SAD nastaviti poduzimati neophodne korake za osiguranje globalne pomorske trgovine, ali da bi i druge zemlje trebale više doprinijeti pružanjem finansijske podrške ili vojnih resursa kako bi pomogle u podjeli tog tereta.

„Sjedinjene Države će činiti i nastaviti činiti ono što moraju kako bi zaštitile globalnu plovidbu, ali druge zemlje moraju početi preuzimati odgovornost i osigurati – bilo kroz opremu ili finansije – pomoć u nošenju tog tereta“, dodao je on.