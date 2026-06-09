Recep Tayyip Erdogan i Delcy Rodriguez razgovarali su o saradnji u oblastima energetike, transporta i rudarstva

Rodriguez zahvalila Erdoganu na prijateljstvu: Turska i Venecuela produbljuju strateško partnerstvo Recep Tayyip Erdogan i Delcy Rodriguez razgovarali su o saradnji u oblastima energetike, transporta i rudarstva

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez izrazila je zahvalnost Turskoj na podršci u utorak nakon sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Istanbulu, javlja Anadolu.

"Bila mi je čast održati srdačan radni sastanak s predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, gdje smo razgovarali o zajedničkoj saradnji u oblastima energetike, transporta, rudarstva, zračne povezanosti, nauke i tehnologije, industrije, električne energije i trgovine", napisala je Rodriguez na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekla je da je Erdoganu izrazila zahvalnost Venecuele na njegovom prijateljstvu i napomenula da su se dvije zemlje složile da sazovu V. Zajedničku komisiju za saradnju u novembru kako bi "dodatno" ojačale veze.

Rodriguez je postala vršiteljica dužnosti predsjednika u januaru nakon što je u američkoj vojnoj operaciji otet predsjednik Nicolas Maduro.

Erdogan je na sastanku u ponedjeljak potvrdio da će Ankara uvijek stajati uz prijateljski narod Venecuele.

Diplomatski odnosi Turske s Venecuelom datiraju iz 1950. godine, što je čini jednom od prvih zemalja u Latinskoj Americi i Karipskom regionu s kojom je Ankara formalno uspostavila odnose.