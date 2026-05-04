Rizik od nestašice goriva u Švicarskoj „vrlo visok“, upozorava stručnjakinja za trgovinu Situacija postaje zaista komplikovana, poručila je generalna sekretarka Suissenegocea

Rizik od nestašice goriva u Švicarska je „vrlo visok“, upozorila je generalna sekretarka Suissenegoce, navodeći da se uslovi na globalnim energetskim tržištima sve više pogoršavaju, prenosi Swissinfo.

„Iskreno, situacija postaje zaista komplikovana“, izjavila je Florence Schurch za frankofone listove Tribune de Geneve i 24 heures.

Navela je da su zabrinutosti izražene još u martu, kada je udruženje upozorilo da bi strateške rezerve u više zemalja, uključujući Filipini, Vijetnam i Bangladeš, mogle početi presušivati ovog mjeseca.

Govoreći o snabdijevanju gasom, Schurch je situaciju opisala kao „ozbiljnu“, ističući da bi rezerve koje se obično pune tokom ljeta mogle biti nedovoljne, dijelom zbog uništenja rafinerije u Katar, za koju smatra da neće uskoro biti obnovljena.

Također je predvidjela nagli rast globalnih cijena hrane, uz napomenu da bi utjecaj na Švicarsku ipak mogao biti ograničeniji nego u drugim zemljama.

Istakla je da Švicarska skladišti gasne rezerve u inostranstvu, posebno u Njemačka i Francuska, upozoravajući da takva ovisnost može postati problematična u kriznim situacijama.

„Iskustvo s COVID-19 nas je naučilo da u vanrednim okolnostima međunarodna podrška može izostati“, rekla je, podsjećajući na blokade isporuka maski tokom pandemije.

Dodala je i da Švicarska ima samo jednu rafineriju nafte koja pokriva oko 20 posto nacionalnih potreba, te da bi savezna vlada mogla biti spremna plaćati više cijene kako bi osigurala energente.

Iran je zatvorio Hormuški moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Teherana, dok je Washington kasnije uveo blokadu iranskih luka koja je i dalje na snazi.

Oko petine svjetskog prometa nafte i ukapljenog prirodnog gasa prolazi kroz ovaj strateški plovni put.

Iako je trenutno na snazi primirje, pomorski saobraćaj u tom području i dalje je značajno ograničen.