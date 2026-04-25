Rijetka kolekcija albanskih kovanica i novčanica izložena u Tirani Povodom godišnjice osnivanja Banke Albanije i izdavanja nacionalne valute, izložena je rijetka kolekcija novčanica, kovanica, ukrasa koje su koristili Albanci, kao i dokumenata i fotografija.

- Fatjon Cuka - Centralna banka Albanije, ali i druge institucije albanske države, posjeduju kolekcije rijetkih vrijednosti, fotografija, dokumenata ili artefakata vezanih za monetarnu historiju Albanije i Albanaca.

Ova kolekcija, koja je sada izložena u Tirani i za javnost obuhvata različite historijske faze prije osnivanja albanske države, nakon proglašenja nezavisnosti Albanije 1912. godine pa sve do danas.

Nacionalna banka Albanije osnovana je u septembru 1925. godine pod nazivom Banka Kombetare e Shqipnis, a u februaru 1926. godine izdala je prvu albansku nacionalnu valutu pod nazivom "francu ar", sa denominacijom "leke".

Upravo povodom godišnjice ova dva događaja, u prostorijama sjedišta Banke Albanije broj 2 izložena je rijetka kolekcija novčanica, kovanica, ukrasa koje su koristili Albanci, kao i dokumenata, fotografija, predmeta i historijskih artefakata.

Besa Sinani Dhami, specijalistica Muzeja Banke Albanije, u izjavi za agenciju Anadolu navodi da je svrha izložbe "Novac priča priče" bila da se javnosti približi historija bankarske i finansijske institucije.

Ona naglašava da kolekcija koja pripada monetarnoj historiji počinje naporima Albanaca prije osnivanja bankarske institucije, za vrijeme vlade Ismaila Qemalia.

Dhami navodi da su dio kolekcije i novčanice, kovanice i drugi dokumenti koji datiraju još iz osmanskog perioda, a koji su cirkulirali u Albaniji i šire.

"Cilj ove izložbe je svakako pozvati posjetioca da sazna više o 100-godišnjoj historiji naše bankarske institucije, ali i naše nacionalne valute, koje zajednički slave svoju 100. godišnjicu", naglašava Dhami.

Kolekcija, kao i dokumentacija i drugi predmeti, predstavljaju različite periode, kao što su osmanski period, nakon proglašenja nezavisnosti Albanije, period Albanske Republike i Kraljevine, period Drugog svjetskog rata, komunizma i nakon svrgavanja komunističkog režima, pa sve do danas.

"Izdavanje novčanica dolazi oko početka 1926. godine, naziva se Albanski zlatni franak, koji se proizvodio u novčanicama, ali i u plemenitim metalima za Albance, sa albanskom simbolikom", rekla je Dhami.

Prema njenim riječima, izložba "Novac govori" fokusira se samo na 100. godišnjicu stvaranja albanske bankarske institucije i nacionalne novčanice i sadrži sve faze kroz koje je Nacionalna banka Albanije prošla.

"Ova kolekcija je veoma vrijedna za albansku državu, za Albance, ali i za one koji žele da znaju o albanskim finansijama. Imamo naslijeđeno bogatstvo, sada i izloženo javnosti, da se upoznamo sa ovim monetarnim vrijednostima koje je proizvela albanska država za Albance", naglašava.

Pored Tirane, ova kolekcija je bila izložena i u Skadru i Prištini, a planirano je da bude izložena i u drugim gradovima.

Izložbu organizuje Banka Albanije u saradnji sa Italijanskim kulturnim institutom u Tirani i drugim institucijama, kao što su Generalna direkcija arhiva Albanije, Nacionalna biblioteka Albanije i Centralni državni filmski arhiv Albanije.