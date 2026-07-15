Deseti dijamant od preko 1.000 karata otkriven je u jednom od najpopularnijih svjetskih izvora izuzetno velikih dijamanata

Rijedak dijamant od 1.305 karata otkriven u rudniku Karowe u Bocvani Deseti dijamant od preko 1.000 karata otkriven je u jednom od najpopularnijih svjetskih izvora izuzetno velikih dijamanata

Rijedak dijamant od 1.305 karata otkriven je u rudniku dijamanata Karowe u Bocvani, prema riječima vlasnika rudnika sa sjedištem u Vancouveru, javlja Anadolu.

"Pronalazak našeg desetog dijamanta od preko 1.000 karata još je jedna izvanredna prekretnica za Karowe", rekao je u ponedjeljak William Lamb, predsjednik i glavni izvršni direktor Lucara Diamonda.

"Nijedan rudnik dijamanata u historiji nije dosljedno proizvodio dijamante ove veličine i Karowe nastavlja da se izdvaja na globalnoj sceni."

Nepokolebljiva padom tržišnih cijena i potražnje, Bocvana i dalje ostaje jedan od vodećih svjetskih proizvođača dijamanata, plodan u nabavci izuzetno velikih, visoko vrijednih dijamanata vitalnih za razne namjene, uključujući i brušenje nakita.