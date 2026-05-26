Korisnici društvenih mreža kažu da formulacija implicira da je vozilo uzrokovalo nesreću uprkos izvještaju da ga je udario tramvaj

Reuters se suočava s kritikama zbog naslova o sudaru turskog autonomnog autobusa Korisnici društvenih mreža kažu da formulacija implicira da je vozilo uzrokovalo nesreću uprkos izvještaju da ga je udario tramvaj

Reuters se suočio s kritikama na društvenim mrežama nakon što su korisnici optužili novinsku agenciju da nepravedno prikazuje tursku automobilsku kompaniju kroz ono što su kritičari opisali kao obmanjujući naslov o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao autonomni autobus u Švedskoj, javlja Anadolu.

Kritika je uslijedila nakon Reutersovog izvještaja objavljenog pod naslovom: "Turski autonomni autobus Karsan udaren je u Švedskoj prvog dana usluge."

Korisnici na društvenim mrežama tvrdili su da formulacija implicira da je autonomno vozilo uzrokovalo sudar, dok je u samom članku navodno navedeno da je autobus udario tramvaj.

Bilješka zajednice kasnije se pojavila ispod Reutersove objave na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, u kojoj se navodi: "Suprotno naslovu, autobus je udario tramvaj kako je navedeno u članku."

Nekoliko korisnika optužilo je Reuters da je narušio ugled Karsana kroz okvir naslova.

Debata se proširila među turskim korisnicima društvenih mreža, a mnogi su doveli u pitanje uredničke formulacije i pozvali na veću preciznost u međunarodnom izvještavanju koje uključuje turske kompanije.

Karsan je jedan od vodećih turskih izvoznika električnih i autonomnih vozila za javni prevoz i posluje na više evropskih tržišta.