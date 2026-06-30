Stručnjaci upozoravaju da alpski glečeri gube led rekordnom brzinom i da bi mogli nestati do kraja ljeta bez hitnog smanjenja emisija

Rekordni toplotni talas ubrzava neviđeno topljenje glečera u švicarskim Alpama Stručnjaci upozoravaju da alpski glečeri gube led rekordnom brzinom i da bi mogli nestati do kraja ljeta bez hitnog smanjenja emisija



Rekordne rane ljetne temperature koje pogađaju Evropu uzrokuju dosad nezabilježeno topljenje glečera u švicarskim Alpama, upozorio je direktor Švicarske mreže za praćenje glečera Matthias Huss, navodeći da se led topi takvom brzinom da se već govori o "neodrživom gubitku mase" i mogućnosti trajnog nestanka dijela glečera do kraja ljeta, javlja Anadolu.



Huss je odgovorio na pitanja dopisnika AA u vezi s toplotnim talasom koji pogađa Švicarsku i topljenjem glečera u Alpama.

Navodeći da Evropa doživljava vrlo intenzivan toplotni talas, Huss je rekao: "Mnogi dugoročni rekordi su oboreni, a štaviše, on je izuzetno dugotrajan. Nauka jasno pokazuje da samo klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem omogućavaju tako intenzivne i produžene toplotne talase. Budući scenariji također ukazuju na to da će se ovakva vrsta vremena viđati češće."

Huss je napomenuo da se takav toplotni talas očekuje u julu ili augustu, ali je ove godine počeo nešto ranije.

"Obično bismo rekli da su juli i august najtopliji mjeseci u Evropi, ali posljednjih godina viđamo sve više vrućih perioda koji počinju u junu ili čak maju. Dakle, vidimo produženje ovog vrućeg ljetnog perioda", rekao je Huss, dodajući da se negativni efekti ovih dugih vrućih perioda povećavaju.

Huss je istakao da toplotni talasi nisu potpuno nova pojava, rekavši: "Iskusili smo toplotne talase u prošlosti, ali klimatske promjene sve podižu na novi nivo."

Naglasio je da su prosječne temperature trenutno na višim nivoima i da se javljaju rekordni toplotni talasi, ističući da faktori poput klimatskih promjena, kao i direktniji uticaj sunca na Zemljinu površinu i njegov doprinos zagrijavanju, uzrokuju ove visoke temperature.

Napomenuo je da se glečeri u švicarskim Alpama brže tope zbog visokih temperatura, ističući da su glečeri napravljeni od smrznutog snijega i leda i da se brže tope kada je vruće.

"Trenutno vidimo neviđene stope topljenja u Alpama. U posljednje vrijeme sam bio u regiji glečera i zaista je impresivno vidjeti koliko se brzo smanjuje debljina leda. Samo glečeri u Švicarskoj gube dovoljno leda i snijega da napune olimpijski bazen svakih šest sekundi, danju i noću", rekao je Huss.

Naveo je da su glečeri u švicarskim Alpama već bili u vrlo lošem stanju čak i prije nadolazećeg toplotnog talasa, napominjući da su imali zimu s malo snijega.

"Prvi toplotni talas smo doživjeli u maju. Sada ovaj toplotni talas dolazi povrh već loše situacije. Trenutno smo u situaciji u kojoj je počeo neodrživi gubitak mase. Ovo je zaista rano za sezonu. Svaki dan od danas do kraja ljeta, odnosno kraja septembra, uništavat će glečere koji su formirani prije vijekova ili decenija zauvijek", rekao je Huss.

Naglasio je da je gubitak glečera u Alpama zaista alarmantna situacija i naglasio da se očekuje još jedna godina ekstremnog gubitka glečera.

Huss je izjavio da nemaju podatke o tome koliko će glečera biti izgubljeno.

- U Evropi je jače zagrijavanje od globalnog prosjeka -

Huss je izjavio da nisu promijenili dugoročne scenarije u vezi s gubitkom glečera u Alpama, napominjući da se uz trenutne politike očekuje globalno zagrijavanje od 2,7 stepeni, a to će biti još veće u Evropi.

"U Evropi je zagrijavanje jače od globalnog prosjeka. To će zaista dovesti do gubitka 90 posto svih alpskih glečera (do 2100. godine), i ova situacija se nastavlja. Međutim, ako koordiniranim globalnim naporima uspijemo postići nultu emisiju ugljičnog dioksida do 2050. godine, možemo spasiti otprilike 25 posto glečera u Alpama."

Huss je naglasio da će topljenje glečera i manje snijega u Alpama utjecati i na zimske sportove poput skijanja u zemljama poput Švicarske, podvlačeći da skijanje možda neće biti nemoguće u budućnosti, ali da će možda ostati otvorena samo skijališta u regijama s većim nadmorskim visinama.