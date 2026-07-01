Više od 99 posto smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starosti 65 godina ili starijim

Rekordne vrućine odnijele žrtve: Španija zabilježila najsmrtonosniji početak ljeta od 2015. godine Više od 99 posto smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starosti 65 godina ili starijim

Španija je u junu zabilježila više od 1.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, što ga čini najsmrtonosnijim junom od početka vođenja evidencije 2015. godine nakon izvanrednog mjeseca ekstremnih temperatura, pokazuju podaci o višku smrtnosti objavljeni u srijedu, prenosi Anadolu.

Sistem za svakodnevno praćenje smrtnosti Ministarstva zdravstva pripisao je 1.028 smrtnih slučajeva visokim temperaturama u junu, nadmašivši prethodni junski rekord od 1.000 smrtnih slučajeva postavljen 2017. godine.

Brojke se zasnivaju na procjenama viška smrtnosti koje upoređuju uočene smrtne slučajeve s očekivanom smrtnošću tokom perioda ekstremnih vrućina, a ne na direktnoj medicinskoj potvrdi vrućine kao uzroka smrti.

Starije osobe činile su gotovo sve smrtne slučajeve. Od smrtnih slučajeva pripisanih vrućini, 1.022 su zabilježena među osobama od 65 godina i starijim, uključujući 720 među onima od 85 godina i više.

Jedan smrtni slučaj zabilježen je kod osobe mlađe od 15 godina.

Najveći broj smrtnih slučajeva bio je koncentrisan u španskim mediteranskim i sjevernim regijama, gdje je stanovništvo općenito manje naviknuto na dugotrajne ekstremne vrućine nego na toplijem jugu zemlje. Katalonija je zabilježila 218 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, a slijedi je Baskija sa 147.

Nagli porast broja smrtnih slučajeva počeo je oko 21. juna, na početku rekordnog toplotnog vala, i ostao je povišen do kraja mjeseca.

Ovo je bio drugi najtopliji jun u Španiji od početka mjerenja 1961. godine, prema podacima meteorološke agencije AEMET.

Agencija je navela da su prosječne temperature bile za 3,2 stepena Celzijusa iznad prosjeka za period 1991–2020., pri čemu je samo jun 2025. godine bio topliji.

AEMET je saopštio da se 13 najtoplijih juna od 1961. godine dogodilo u 21. vijeku, naglašavajući dugoročni trend zagrijavanja koji se općenito pripisuje globalnom zagrijavanju.

Uprkos postavljanju junskog rekorda, ovaj mjesec nije bio najsmrtonosniji za Španiju kada je riječ o vrućinama općenito. Sistem za praćenje smrtnosti pripisao je 2.217 smrtnih slučajeva uzrocima povezanim s vrućinom u julu 2022. i 2.184 u augustu prošle godine.

Predah od ekstremnih temperatura iz prošle sedmice mogao bi biti kratkotrajan, jer je AEMET upozorio da se narednih dana iznad Španije očekuje kretanje veoma toplih vazdušnih masa i naveo da bi ovog vikenda mogao početi novi toplotni val, donoseći još jedan period izuzetno visokih dnevnih i noćnih temperatura.