Regrutacija u belgijsku vojsku dostigla rekord, skoro 3.000 novih vojnika Ministar odbrane ima za cilj proširenje oružanih snaga zemlje na skoro 35.000 pripadnika do 2029. godine

Oružane snage Belgije regrutovale su skoro 3.000 novih profesionalnih vojnika u 2025. godini, uz 800 rezervista i više od 700 civilnih uposlenika, što označava rekordnu godinu za vojnu regrutaciju, prema podacima objavljenim u srijedu, prenosi Anadolu.

Podaci koje je zatražio belgijski zastupnik Axel Weydts pokazali su da je vojska zaposlila 509 novih oficira i 1.181 podoficira, što su brojke veće u odnosu na prethodne godine, izvijestio je dnevni list De Morgen.

Broj regruta koji su se pridružili kao obični vojnici ostao je stabilan na 1.303.

Muškarci su nastavili činiti većinu regruta, ukupno 2.561, dok je broj žena koje stupaju u vojnu službu stalno rastao i dostigao 432.

Belgijski ministar odbrane Theo Francken postavio je cilj proširenja oružanih snaga na skoro 35.000 osoblja do 2029. godine, uključujući profesionalne vojnike, rezerviste i civilno osoblje.

Vojska također traži tehničare i stručnjake za informacionu tehnologiju jer se suočava s rastućim nedostatkom osoblja zbog talasa penzionisanja.

Prošle godine vojska je regrutovala 800 rezervista i 713 civilnih uposlenika.

Regija Valonija dala je najveći udio regruta. U Flandriji je Limburg ostvario rezultate iznad nacionalnog prosjeka.

Nasuprot tome, Brisel je zabilježio samo 24 regrutacije na 100.000 radno sposobnih stanovnika, uprkos visokom nivou nezaposlenosti mladih u glavnom gradu.