Dat ću vam isti odgovor koji sam vam dao tokom saslušanja o položaju, da je to bilo 29 milijardi dolara u vrijeme kada sam napustio poziciju, rekao je Jules Hurst na saslušanju u Senatu

Rat s Iranom koštao SAD najmanje 29 milijardi dolara, kandidat za Pentagon pod pritiskom senatora Dat ću vam isti odgovor koji sam vam dao tokom saslušanja o položaju, da je to bilo 29 milijardi dolara u vrijeme kada sam napustio poziciju, rekao je Jules Hurst na saslušanju u Senatu

Kandidat Ministarstva odbrane rekao je u utorak zastupnicima da je američki rat s Iranom koštao procijenjenih 29 milijardi dolara (oko 24,7 milijardi eura) do kraja maja, ali je priznao da ta cifra ne uključuje štetu na vojnim objektima i drugoj infrastrukturi, što je izazvalo kritike senatora Angusa Kinga zbog nedostatka aktuelnijeg obračuna, javlja Anadolu.

Jules Hurst, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za podsekretara odbrane (kontrolora), svjedočio je pred Odborom za oružane snage Senata tokom saslušanja za potvrdu zajedno s drugim kandidatima Ministarstva odbrane.

Ispitujući Hursta, senator King iz države Maine pritisnuo ga je o cijeni sukoba s Iranom, napominjući da je Hurst bio vršilac dužnosti kontrolora i glavnog finansijskog direktora Pentagona do 20. maja.

"Gospodine Hurst, nisam uvjeren vašim izjavama o neznanju o cijeni rata. Bili ste vršilac dužnosti kontrolora, glavnog finansijskog direktora Ministarstva odbrane do 20. maja. To je bilo prije otprilike sedam sedmica. A danas sjediti ovdje i reći: 'Pa, ja zaista ne znam i nisam u toj poziciji.' Hajde, morali ste znati da će se ovo pitanje pojaviti na ovom današnjem saslušanju. Koliko je iranski rat koštao američki narod?", upitao je King.

"Dat ću vam isti odgovor koji sam vam dao tokom saslušanja o položaju, da je to bilo 29 milijardi dolara u vrijeme kada sam napustio poziciju. Ako bude potvrđeno, idem na posao", odgovorio je Hurston.

Na pitanje da li ta procjena uključuje štetu na američkim vojnim objektima i imovini u regiji, Hurst je rekao da ne uključuje.

„Ne, senatore. Ta procjena nije uključivala vojnu izgradnju“, rekao je, dodajući da je sukob naglasio potrebu da SAD više ulažu u „ojačane i duboko zakopane“ vojne objekte.

King je napomenuo da procjena od 29 milijardi dolara prvenstveno odražava direktne troškove vojnih operacija, a ne širi finansijski učinak sukoba.

"Dakle, to nije dio procjene", rekao je King.



"Procjena koju ste dali od 29 milijardi dolara bila je jednostavno u suštini municija i rashodi kao direktna posljedica sukoba."

Hurst se složio, rekavši da se cifra uglavnom sastoji od rashoda za oružje.

"Tu procjenu bih okarakterizirao kao uglavnom municiju", rekao je.



"Koliko se sjećam, radilo se o preko 20 milijardi dolara (oko 17 milijardi eura) municije, a većina ostatka toga su bili operativni troškovi, bilo da se radi o gorivu."

King je također pitao da li je Hurst tražio ažurirane podatke o troškovima dok se pripremao za saslušanje.

Hurst je rekao da nije, objašnjavajući da više nije na poziciji odgovornoj za sastavljanje podataka.

"Smatrao sam da bi bilo neprikladno to učiniti jer to nije u mojoj trenutnoj ulozi u ministarstvu", rekao je.

Senator je odgovorio: "Pa, mislim da je američki narod vrlo frustrirajući što ne možemo dobiti direktan odgovor na to koliko ovaj rat košta."