Demonstranti su pozvali na ponovno otvaranje prelaza i neograničenu dostavu humanitarne pomoći

Raseljeni Palestinci protestovali zbog izraelske blokade i krize gladi u Gazi Demonstranti su pozvali na ponovno otvaranje prelaza i neograničenu dostavu humanitarne pomoći

Desetine raseljenih Palestinaca održale su u nedjelju protest u centralnoj Gazi protiv izraelske blokade i pogoršanja uslova za hranu, pozivajući na ponovno otvaranje prelaza i ulazak humanitarne pomoći bez ograničenja, javlja Anadolu.

Učesnici su podigli palestinske zastave i transparente osuđujući pogoršanje životnih uslova i nestašicu hrane, pozivajući na neograničen pristup hrani i lijekovima.

Ali Al-Shashniya, koordinator i glasnogovornik plemenskih i narodnih odbora u izbjegličkom kampu Al-Bureij, rekao je za Anadolu da se stanovnici Gaze suočavaju sa sve težim humanitarnim uslovima usred kontinuirane blokade i nestašice hrane.

Rekao je da se hiljade porodica i raseljenih osoba prvenstveno oslanjaju na humanitarnu pomoć kako bi zadovoljile svoje svakodnevne potrebe, upozoravajući da bi se humanitarna situacija mogla pogoršati ako se ograničenja u isporuci pomoći nastave.

Hassan Rayyan, raseljeni Palestinac iz sjeverne Gaze, rekao je da su hiljade porodica izgubile svoje domove i izvore prihoda tokom rata između Izraela i Hamasa i da sada zavise od humanitarne pomoći za osnovne potrebe.

"Želimo živjeti dostojanstveno. Izgubili smo svoje domove i naša humanitarna situacija je postala izuzetno teška", rekao je za Anadolu.

Neki demonstranti su nosili prazne lonce za kuhanje kao simbol pogoršanja prehrambene krize s kojom se suočavaju palestinske porodice u enklavi.

Protesti su se dogodili usred kontinuiranih ograničenja u pristupu pomoći i kašnjenja u implementaciji ključnih obaveza o prekidu vatre, uključujući ponovno otvaranje prelaza u Gazi.

Prema Svjetskom programu za hranu, 1,6 miliona ljudi u Gazi, što predstavlja 77 posto stanovništva, suočava se s teškim nivoima akutne nesigurnosti u pogledu hrane, uključujući više od 100.000 djece i 37.000 trudnica i dojilja.

Više od 880 ljudi je ubijeno, a više od 2.645 je povrijeđeno u izraelskim napadima od kada je 10. oktobra 2025. godine proglašen prekid vatre između Izraela i palestinske grupe Hamas, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Sporazum je imao za cilj zaustavljanje dvogodišnjeg rata u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, a više od 172.000 je ranjeno.