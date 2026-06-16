Trenutno ne gledamo u razaranje. Gledamo u zemlju na koju se vraćamo jer smo na toj zemlji odrasli“, rekao je Hasan Sayyid za Anadolu

Raseljeni libanski civili se oprezno vraćaju na jug nakon sporazuma između SAD-a i Irana Trenutno ne gledamo u razaranje. Gledamo u zemlju na koju se vraćamo jer smo na toj zemlji odrasli“, rekao je Hasan Sayyid za Anadolu

Raseljeni libanski civili počeli su se u ponedjeljak oprezno vraćati u svoja područja na jugu koja su uništena višemjesečnim izraelskim napadima, nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju njihovog vojnog sukoba, prenosi Anadolu.

Na putevima prema južnim gradovima zabilježeno je ograničeno povećanje saobraćaja dok su porodice putovale kako bi pregledale svoje domove, poljoprivredna zemljišta i naselja, od kojih su mnoga ostala opustošena nakon izraelskih napada, navodi reporter Anadolu.

Uprkos nadi među raseljenim stanovnicima, mnogi i dalje ostaju nesigurni oko toga hoće li se sporazum između SAD-a i Irana održati i hoće li sigurnosna situacija dozvoliti trajan povratak.

Hasan Sayyid, stanovnik južnog grada Merouaniyeh, rekao je da su on i njegova porodica bili prisiljeni napustiti svoj dom zbog izraelskih napada.

Za njega, povratak na njegovu zemlju nosi veće značenje od ponovne izgradnje uništene imovine.

„Trenutno ne gledamo u razaranje. Gledamo u zemlju na koju se vraćamo jer smo na toj zemlji odrasli“, rekao je Sayyid za Anadolu.

„Sada se vraćamo svojim korijenima; to je naš temelj. Cijeli Liban je naša zemlja, ne samo jug. Naša domovina je cijeli Liban. Mi nismo samo ljudi s juga.“

Sayyid je pozvao libanski narod da ostane ujedinjen „i da stoji kao jedno pred svima koji napadaju zemlju“.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja predvodila posredovanje između Washingtona i Teherana, objavio je rano u ponedjeljak da su SAD i Iran postigli sporazum nakon intenzivnih pregovora, pri čemu su obje strane proglasile trenutan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak.

Izrael je, u međuvremenu, saopštio da se neće povući iz područja koja okupira u južnom Libanu uprkos sporazumu, što izaziva zabrinutost među civilima koji se nastoje vratiti u svoja područja.

Izraelska vojska je pokrenula smrtonosnu kampanju bombardovanja Libana nakon Hezbollahovog prekograničnog napada 2. marta, usmrtivši blizu 3.800 ljudi, povrijedivši 11.700 i raselivši više od 1,5 miliona, podaci su libanskih zvaničnika.

Pozivi na oprez



Libanska vojska i opštinske vlasti pozvale su stanovnike da ne žure s povratkom u svoja sela dok sigurnosna situacija ne postane jasnija.

Uprkos upozorenjima, mnoge porodice koje su provele mjesece daleko od svojih domova odlučile su se vratiti nakon vijesti o sporazumu između SAD-a i Irana.

Hasan Naim, stanovnik grada Al-Qantara u okrugu Marjayoun, rekao je da je posljednje sedmice proveo u Al-Ghaziyahu blizu Sidona.

Kazao je da ljudi ovaj put postupaju opreznije zbog prethodnih iskustava s prekidima vatre s Izraelom.

Naim je dodao da se raduje što će ponovo vidjeti svoju porodicu i selo.

„Nadam se da će se Izrael pridržavati toga (sporazuma). Nema drugog izbora nego da to učini. Sretni smo kada vidimo naše selo. Svi želimo da rat završi“, rekao je on.

Ali, još jedan stanovnik koji je naveo samo svoje ime, iz grada Seddiqin blizu Tira, također je bio sretan zbog povratka u svoje selo.

„Sada se vraćamo u južni Liban. Ove zemlje pripadaju nama. Ako Bog da, pobijedili smo. Neka se Allah smiluje onima koji su izgubili živote.“

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka već decenijama, a druga zauzeta tokom prethodnog rata između 2023. i 2024. godine. Tokom svoje trenutne ofanzive, izraelske snage su napredovale više od 10 kilometara (6 milja) u svom najdubljem upadu otkako se Izrael povukao iz južnog Libana 2000. godine.